30 años de tradición marina y su reciente expansión

A casi 3 horas de Lima, se encuentra la ciudad de Barranca, un balneario que goza de una costa turística y gastronómica, tierra del ají arnaucho, y es en honor a él que se han tejido varias propuestas, una de las más representativas es el restaurante El Sama, liderado por los hermanos Miguel y Maribel Córdova.

Este restaurante se ubica en la misma línea del paseo gastronómico de la costa, y se ha hecho conocido por su ceviche de pato deshuesado con naranjita agria y el ajicito arnaucho, ambos insumos producidos en esta zona, “y que siempre los verás en nuestra cocina y no lo vas a conseguir en otro sitio, esto le da el toque y sabor, no es muy picante, así que no le teman”, comenta Miguel, siempre a cargo de la sazón de la cocina.

Para los amantes de lo marino está el ceviche puerto chico, elaborado con chita, lapa, , rocoto, sal y el ají arnaucho. También está su chancho al palo estilo Barranca, lo sirven con mote, papa, camote; la carne está aromatizada con hierbas de la zona y se cocina en la leña de eucalipto durante cuatro horas.

No solo es el ají arnaucho, también tienen a la naranjita agria, al camote romero, entre otros como el vino y pisco que suenan cada vez más y atrae turistas y visitante nacionales que desconocen aún estos insumos y sabores que siempre han estado presentes en las tradiciones del norte chico.

Dirección: Av. Chorrillos 175 – Playa Puerto Chico, Barranca Teléfono: 949 039 449

Por: Elizabeth Zamora