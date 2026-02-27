UTC y Alianza Lima se enfrentan en Cajamarca buscando quedar como único puntero del Apertura

Mañana por la tarde en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, dos de los animadores actualmente del Torneo Apertura de la Liga 1, como son UTC y Alianza Lima, anos igualados con 10 puntos, y el que gane quedará de solitario líder, y de ahí el atractivo del cotejo que arrancará a las 1:15 p.m., y con el arbitraje de Sebastián Lozano.

Los íntimos no tendrán en esta oportunidad a su goleador y capitán Paolo Guerrero, quien a decir del técnico Pablo Guede lo cuida por el tema de su rodilla, y prefirió darle descanso en esta fecha. Luis Ramos tendrá la posibilidad de iniciar las acciones y buscar los goles que necesita su equipo. El resto de la oncena es la misma que ha jugado los últimos partidos.

Mientras que UTC con su técnico Carlos Bustos, no solo está invicto sino realizando buenos partidos, como el que fue en Tarma ante ADT, donde rescató un punto, tras ir perdiendo 2-0 y en el fina lo empató 2-2. Quieren hacerse fuerte en casa, y que mejor ante Alianza Lima.

ALINEACIONES

UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Arce, Camacho, Lliuya, Muñoz y De Jesús. DT: C. Bustos.

ALIANZA LIMA: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Carvajal; Chávez, Pavez, Cantero; Castillo, Ramos y Vélez. DT: P. Guede.

ÁRBITRO: Sebastián Lozano

HORA: 1:15 p-m

ESCENARIO: Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca