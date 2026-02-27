TVS: Crece venta de motocicletas en Lima

La apertura en el hub motero de la avenida República de Panamá, Surquillo marca un nuevo hito en la expansión de la marca premium de motocicletas en el Perú.

Indian Motos, representante de TVS Motor Company en el Perú, inauguró su nueva tienda de motocicletas en el distrito de Surquillo, ubicada en la avenida República de Panamá, uno de los principales ejes comerciales y hubs moteros de la capital. La apertura se realiza en un año especialmente significativo para la compañía, que celebra 30 años de presencia en el mercado peruano.

Este nuevo local forma parte de la estrategia de expansión de TVS en Lima y responde a la decisión de fortalecer su presencia en zonas de alta visibilidad y competencia directa. Concebida como un espacio integral de experiencia de marca, la tienda ofrece un portafolio que abarca desde modelos de 100cc hasta 310cc, con opciones urbanas, utilitarias y deportivas, además de atención personalizada, asesoría financiera especializada y procesos de venta ágiles, alineados con los estándares globales de la marca.

La elección de la avenida República de Panamá obedece a su relevancia como uno de los principales corredores del sector automotor en la capital, donde se concentra un público especializado y en constante búsqueda de alternativas competitivas. Esta ubicación permite a TVS competir en primera línea y mostrar su propuesta de valor basada en tecnología, diseño, eficiencia y una postventa sólida.

“Queremos que el cliente identifique a TVS como la marca india con mejor tecnología y calidad del mercado, respaldada en el Perú por una red de postventa reconocida y una experiencia integral en puntos estratégicos como Surquillo”, señaló Enrique Sotomayor, jefe de marketing de Indian Motos.

En el marco de sus 30 años en el país, la compañía ha registrado una evolución sostenida que hoy se refleja en una amplia cobertura a nivel nacional, con más de 140 puntos de venta, más de 280 talleres autorizados y más de 1,000 casas repuesteras, lo que garantiza disponibilidad de repuestos originales y soporte técnico en todo el territorio.

Nuevos modelos

De cara a este año, TVS e Indian Motos proyectan un crecimiento de ventas del 22% frente a 2025, impulsado por la ampliación de su red comercial, la incorporación de nuevos modelos en el segmento de motocicletas de dos ruedas y una estrategia de expansión que contempla nuevas aperturas en Lima y provincias, junto con el fortalecimiento de su estructura de postventa, capacitación técnica y logística.

Con esta inauguración en Surquillo, la marca refuerza su apuesta por el mercado peruano y consolida una nueva etapa de crecimiento, enfocada en elevar el estándar competitivo del segmento premium de motocicletas y fortalecer su posicionamiento a nivel nacional.