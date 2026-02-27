Trabajo en equipo y manejo de software entre las habilidades más solicitadas en el mercado laboral peruano

Según el estudio Habilidades más buscadas de Bumeran, portal líder de empleo de Latinoamérica, el 58% de los profesionales de Recursos Humanos en Perú identifican el trabajo en equipo como una de las habilidades blandas más demandadas y menos frecuentes entre los talentos. En segundo y tercer lugar, destacan la resolución de problemas, con el 47%, y la adaptabilidad, con el 44%.

Respecto a las habilidades duras o conocimientos técnicos, el 47% de los expertos menciona el manejo de software o programas informáticos como la competencia más demandada; el 44% opina que el dominio de nuevas tecnologías es lo más buscado; mientras que el 36% destaca la importancia de hablar un segundo idioma.

Asimismo, el 69% de los especialistas sostiene que las habilidades blandas son las más solicitadas, pero también las menos frecuentes entre los talentos. Esta preferencia se replica en la región, con el 69% en Chile; el 68% en Argentina; el 62% en Ecuador; y el 57% en Panamá.

“Según el estudio, el 69% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que las habilidades blandas son altamente demandadas, pero escasas entre los talentos. Entre las más valoradas destacan el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptabilidad. Mientras que las habilidades duras más valoradas son el manejo de software y el dominio de nuevas tecnologías, competencias que cobran mayor relevancia en un entorno marcado por la incorporación de la inteligencia artificial y el avance de la tecnología”, explica Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Habilidades más buscadas es un estudio de Bumeran en el que participaron 509 especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. La investigación explora qué tan relevantes son las habilidades duras y blandas dentro del mercado laboral.

El 67% de los especialistas señala que el trabajo en equipo es fundamental

¿Qué habilidades blandas son más importantes para desempeñar un puesto? Las competencias más destacadas por los especialistas son el trabajo en equipo con el 67%; la comunicación con el 56%; la inteligencia emocional con el 53%; la resolución de problemas con otro 53%; y el liderazgo y la empatía con el 50%.

En relación a las habilidades técnicas, los expertos resaltan el manejo de software o programas informáticos como la competencia más crucial, con el 67% de preferencia. Le siguen el manejo de nuevas tecnologías, con el 58%; le sigue conocimientos financieros, con el 44%; y la gestión de proyectos y el uso de inteligencia artificial, con el 42%.

Los talentos de 31 a 40 años son quienes tienen las habilidades más desarrolladas

Las personas que se sitúan en el rango de edad de 31 a 40 años son reconocidas por tener habilidades tanto sociales como técnicas altamente desarrolladas. Según el 39% de los especialistas, los talentos dentro de este grupo etario son los que poseen las habilidades blandas más destacadas. Esta percepción se replica en toda la región; con el 47% en Panamá; el 43% en Ecuador; el 34% en Chile; y el 33% en Argentina.

Además, según el 33%, el segmento de trabajadores de entre 31 y 40 años muestra las habilidades duras más desarrolladas. Esta tendencia es similar en toda la región, con el 41% en Ecuador, el 40% en Chile, el 30% en Panamá y el 28% en Argentina.

¿Qué estrategias se utilizan para mejorar las habilidades de los talentos?

Según el 72% de los expertos en Recursos Humanos, las organizaciones están tomando medidas para mejorar las habilidades y aptitudes de sus equipos. Estas medidas varían según si se trata de habilidades técnicas o blandas.

¿Cuáles son estas medidas para mantener a los talentos al día con las habilidades técnicas más importantes? El 72% ofrece programas de capacitación; el 50% utiliza plataformas de aprendizaje; el 19% organiza eventos y conferencias; y el 17% emplea rotación de tareas y de proyectos.

En cuanto a las habilidades blandas, el 50% de los profesionales menciona que llevan a cabo programas y talleres de desarrollo personal; el 36% opta por fomentar diversidad e inclusión, para generar ambientes agradables; y el 31% se enfoca en la implementación de coaching y mentoría como herramientas clave para fomentar el crecimiento de habilidades blandas entre los empleados.

Acerca de Bumeran:

Bumeran, es el portal de empleos líder en Perú y es parte de la red de empleo más grande de Latinoamérica, con presencia en cinco países: Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Estos sitios ofrecen más de 126.000 ofertas de empleo y reciben más de 60 millones de visitas por mes.

Bumeran es parte de Jobint, la HR tech que combina las mejores marcas y productos de tecnología del sector para dar una solución integral a las necesidades del mundo de los recursos humanos en Latinoamérica.

Te invitamos a visitar nuestro blog: https://www.bumeran.com.pe/blog/