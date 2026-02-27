Sporting Cristal jugará ante Carabobo FC en Matute como local en la Fase 3 de Libertadores

Oficial. La Conmebol dio a conocer los días, fechas y horas de los partidos por la Fase 3 de la Copa Libertadores. Así, la llave de Sporting Cristal visitará inicialmente a Carabobo F.C. y cerrará la llave en Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El partido de ida se jugará en el Estadio Misael Delgado el miércoles 4 de marzo, desde las 5:00 p.m., mientras que el cotejo de vuelta se confirmó que los rimenses serán locales en el Estadio Alejandro Villanueva el miércoles 11 de marzo, desde las 5:00 p.m.

Como se recuerda, tras los incidentes violentos después del encuentro entre Cristal y 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao, la directiva celeste decidió cambiar de escenario para esta Fase 3, logrando llegar a un acuerdo con Alianza Lima para que pueda ceder su estadio. De esta manera, los celestes buscarán acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores en caso de superar esta llave. De no hacerlo, jugarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

RIMENSES JUEGAN SÁBADO

En cuanto al Torneo Apertura de la Liga 1, Sporting Cristal visitará este sábado a Sport Huancayo en la “Incontrastable”, desde las 11:00 horas, donde el técnico brasileño Paulo Autuori, mandará a los titulares, ya que necesita seguir sumando en la tabla, donde por ahora tienen solo 5 puntos, y les urge lograr la victoria ante el “Rojo Matador”.

Precisamente, Sport Huancayo que dirige Roberto Mosquera, tampoco la pasa bien ya que cuenta con 4 unidades de 12 posibles, y jugando de local, quieren hacer respetar la casa, y dejar atrás le partido perdido en Andahuaylas ante Los Chankas 3-2, tras ir ganando 2-1 en gran parte del cotejo. El árbitro será Sebastián Lozano.