Sparta Praga de Sonne y Grimaldo y Rijeka de Barco se medirán ante AZ Alkmaar y Strasburgo en Conference League

Luego del sorteo de los octavos de final de la UEFA Conference League, los jugadores peruanos que se encuentran en esta competencia, como Oliver Sonne y João Grimaldo en el AC Sparta Praga de República Checa, así como Alfonso Barco en el HNK Rijeka de Croacia, ya conocen a sus respectivos rivales en el torneo continental europeo.

Recordemos que el Sparta Praga, chocará con el AZ Alkmaar de Países Bajos. Como se sabe, Oliver Sonne fue inscrito para el torneo europeo; sin embargo, no se descarta que en la siguiente ronda João Grimaldo también pueda meterse en la lista.

Mientras que el conjunto croata HNK Rijeka, del volante Alfonso Barco, tendrá como rival al RC Strasburgo de Francia. Los otros emparejamientos son los siguientes:

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk; Crystal Palace-AEK Larnaca; Samsunspor-Rayo Vallecano; Sigma Olomouc-Mainz 05; Fiorentina-Raków; Celje-AEK Atenas.