Se desprende parte del techo en Mall Plaza Bellavista por presunta filtración de agua en segundo nivel



Visitantes del Mall Plaza Bellavista registraron caída de parte del techo de centro comercial, tras una inspección se detectó fisuras y daños estructurales, la Municipalidad de Bellavista ordenó la clausura temporal del centro comercial.



Parte del techo de un sector del Mall Plaza Bellavista se desprendió la tarde de este jueves, aparentemente debido a una filtración de agua proveniente del segundo nivel del establecimiento. El hecho fue registrado por usuarios y difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo parte del cielo raso cae mientras en el piso se forman charcos por la acumulación de agua. La situación obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar de manera preventiva a trabajadores y visitantes del centro comercial.

La empresa detalló que no se han reportado daños personales y que se activaron los protocolos de seguridad para la evacuación de los visitantes, quienes “se encuentran fuera de peligro”.

“La zona fue cercada para facilitar las labores de inspección”, acotaron.

Mallplaza Bellavista reiteró que conforme a la evaluación preliminar, la caída de parte del techo se produjo por el desacople de una cañería en la red contra incendios.

Filtración de agua genera emergencia en centro comercial

Ante el incidente, el personal de seguridad activó los protocolos correspondientes y procedió con la evacuación preventiva de los asistentes mientras se evaluaban los daños y se buscaba determinar el origen del problema.

Tras lo ocurrido, la Municipalidad de Bellavista realizó una inspección técnica en las instalaciones. Como resultado, dispuso la clausura temporal del centro comercial al identificar fisuras en distintas zonas, desprendimientos en techos, presencia de óxido en estructuras metálicas del patio de comidas y filtraciones en pasadizos y rutas de evacuación.

Antecedentes y medidas pendientes

No es la primera vez que el recinto enfrenta cuestionamientos. En 2024 ya había sido cerrado de manera provisional por observaciones relacionadas con deficiencias estructurales.

Las autoridades municipales informaron que el establecimiento no podrá reabrir sus puertas hasta que se levanten todas las observaciones y se garantice plenamente la seguridad de trabajadores y visitantes.