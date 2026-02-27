Ministro Luis Jiménez reafirma compromiso del Estado con los más vulnerables: “Justicia que no es para todos, no es justicia”

En una emotiva ceremonia por el 30 aniversario de la Defensa Pública, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, lideró la renovación de juramento de los defensores públicos y reafirmó que garantizar el acceso gratuito a la justicia es una obligación irrenunciable del Estado.

“Justicia que no es para todos, no es justicia”, subrayó el ministro ante decenas de defensores y defensoras públicas que, desde distintos puntos del país, renuevan a diario su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad.

Durante su intervención, el titular del MINJUSDH destacó que, de no existir la Defensa Pública, no se podría hablar de equilibrio ni de defensa técnica efectiva en el sistema de justicia. Recordó que los procesos judiciales son complejos, están cargados de lenguaje técnico y exigencias formales que pueden resultar abrumadoras para cualquier ciudadano.

“Si la defensa dependiera únicamente de la capacidad económica, no hablaríamos de justicia, sino de privilegios. La defensa gratuita cierra brechas y equilibra la balanza”, enfatizó.

El ministro resaltó que solo el año pasado la Defensa Pública brindó más de 1 millón 600 mil atenciones en todo el país, cifra que refleja el impacto silencioso pero decisivo de esta labor. “Detrás de cada número hay una persona que encontró orientación, defensa y esperanza. El trabajo que ustedes realizan, muchas veces silencioso e invisible, es el que permite mostrar grandes resultados. Defendiendo al más débil estamos fortaleciendo al país y eso merece un aplauso”, afirmó al dirigirse a los defensores públicos.

En su discurso, el ministro también puso en relieve el funcionamiento de los Centros Alegra, Alegra Mega y Alegra Intercultural, que permiten acercar los servicios legales gratuitos a más ciudadanos, incluso en sus propias lenguas originarias, fortaleciendo un enfoque intercultural. “Estas son las causas que no siempre ocupan titulares, pero son las que aseguran la dignidad humana. Proteger al vulnerable es tomar partido por la justicia”, expresó.