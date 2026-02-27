Los Chankas es el nuevo puntero del Apertura al vencer de visitante a Melgar 2-1

La gran sorpresa hasta ahora de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, la protagonizó Los Chankas de Andahuaylas, que en calidad de visitante venció a FBC Melgar en el Monumental de la UNSA de Arequipa por 2-1, resultado que le permite – por ahora – ser el único puntero con 11 puntos y se mantiene invicto.

Los rojinegros quedaron con 10 jugadores a los 25’ por expulsión de Lautaro Guzmán, y pese a ello logró ponerse en ventaja a los 37’ por acción de Matías Zegarra quien de remate de derecha batió al arquero Camacho, tras recibir un pase de Franco Zanelatto. Con el 1-0 se fueron al descanso.

En el complemento Melgar pudo cerrar el partido a s favor, pero erró situaciones claras en los pies de Bernardo Cuesta y el mismo Pablo Erustes, que luego lo iba a lamentar. Y e que apareció con dos cabezazos el colombiano Abdiel Ayarza a los 84’ y 92’, para darle la victoria a Los Chankas, ante la felicidad de los pocos hinchas andahuaylinos que viajaron, y la desazón de los hinchas arequipeños y el propio técnico Juan Reynoso y sus jugadores. El árbitro fue Kevin Ortega.