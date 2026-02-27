La educación vial empieza en Casa

Especialista exige a los papás a ser responsables a la hora de entregar sus vehículos a sus hijos jóvenes y enseñarles a valorar la vida.

Adrián Villar (21) está bajo prisión preliminar por atropellar y causar la muerte de una destacada deportista nacional, pero más allá de la falla al conducir o si condujo ebrio, para el especialista en transporte, Miguel Mamani, hay responsabilidad en los padres que le dieron un automóvil a un joven que abandonó a la víctima, despues estuvo conversando con sus familiares en la calle y al parecer no es consciente de lo que significa conducir un auto.

“Los padres deben fomentar el respeto por las normas de tránsito, enseñar a conducir responsablemente, ayudar a una persona en un accidente y, si es necesario, establecer acuerdos de conducción (uso de cinturón, límites de pasajeros, horarios)”, señala Mamani a Diario UNO.

Una de las hipótesis que maneja la Policía de Investigación de Accidentes de Tránsito es que Adrián Villar consumió licor y se distrajo con el celular. Eso sumado a una velocidad superior a la permitida provocó el atropello. “Tus hijos observan y aprenden de ti desde muy pequeños. Mostrarles comportamientos responsables, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones como el teléfono al conducir, sienta las bases para que se conviertan en conductores responsables”, afirmó.

RECOMENDACIONES

Miguel Mamani señala que el examen médico para obtener la licencia de conducir es importante para saber como es física y psicológicamente la persona, pero si es joven está aún bajo la influencia de la familia o del papá que es generalmente quien maneja.

-El especialista recomendó a los padres a conversar con sus hijos y enseñarles a respetar las normas de tránsito y que si hay un accidente auxiliar al herido por un tema humano y sentido común.-Aprovecha los viajes en auto para conversar sobre la seguridad vial.

-Explicarles por qué reduces la velocidad en una zona escolar o cómo reaccionar ante un semáforo amarillo les ofrece un aprendizaje práctico y los prepara para tomar decisiones responsables.

-Es importante enseñar a tus hijos a reconocer y evitar conductas riesgosas como el exceso de velocidad o la conducción agresiva. Hablarles de estos peligros y las presiones que pueden enfrentar al volante los ayuda a manejar de manera más segura y consciente.

-El tráfico puede ser frustrante, pero mantener la calma es clave. Enseña a tus hijos a ser pacientes y tolerantes al volante; estos valores no solo los protegerán a ellos, sino también a todos los que comparten la carretera.

-Hable con su hijo sobre los peligros de conducir ebrio o de viajar con alguien que haya consumido drogas o alcohol. Conducir bajo los efectos del alcohol es riesgoso y punible.