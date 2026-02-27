Instalan sistema antisísmico en hospital de Manchay

El Hospital “Papa Francisco” de Manchay alcanza un hito clave en su construcción con el inicio de la instalación de su sistema antisísmico. Esta etapa comprende la colocación de 96 aisladores sísmicos que permitirán que el establecimiento de salud se mantenga operativo incluso frente a un terremoto.

Estos dispositivos se ubican en la base de la estructura y actúan reduciendo la fuerza del movimiento sísmico antes de que se transmita al edificio. De esta manera, protegen la infraestructura, el equipamiento médico y, principalmente, la vida de pacientes y personal de salud. Gracias a esta tecnología, el hospital podrá seguir atendiendo emergencias en los momentos críticos.

Actualmente, los trabajos se concentran en la preparación y verificación técnica de los pedestales donde se colocarán los aisladores, así como en su montaje y alineación especializada. Esta fase es fundamental porque constituye la base estructural sobre la cual se levantará la edificación.

El proyecto representa una inversión superior a los S/ 576 millones y contempla más de 29 mil metros cuadrados de construcción distribuidos en cinco pisos y un sótano. Contará con 110 camas de hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico, áreas de emergencia, diagnóstico por imágenes, laboratorio, farmacia y otros servicios especializados.

Además, incorporará equipamiento médico moderno como tomógrafo, mamógrafo, equipos de rayos X, ecógrafo y ambulancias, fortaleciendo la capacidad de atención para miles de familias de Manchay y de todo Lima Sur.

Con este avance, el Hospital “Papa Francisco” consolida su construcción como una infraestructura segura, moderna y preparada para responder ante emergencias, garantizando continuidad en la atención de salud cuando más se necesita.