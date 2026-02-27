Dictan 6 años de cárcel a Wanda del Valle por ofrecer dinero para asesinar al general Víctor Revoredo



La sentencia fue emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho, que consideró acreditada la participación de la acusada en un plan para contratar a un sicario.



El Poder Judicial condenó a la pareja sentimental del sanguinario “Maldito Cris”, Wanda del Valle Bermúdez, a seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del entonces coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo farfán. En el mundo del hampa ella es conocida como la “Bebecita del Crimen” y ofreció en 2023 la suma de 40 mil dólares para quien matara a Revoredo.

Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó la existencia de una contratación criminal orientada a atentar contra la vida del oficial en 2023. La investigación fiscal sustentó la responsabilidad penal de la acusada mediante diversos elementos probatorios, entre ellos pruebas documentales y testimoniales que respaldaron el ofrecimiento ilícito.

Según el fallo, una vez cumplida íntegramente la pena, la condenada será expulsada del país con prohibición de reingreso al territorio peruano. Además, el fallo fija el pago de S/. 15 mil por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

Cabe precisar que la medida de prisión preventiva dictada contra la sentenciada vencía el 5 de marzo de 2026; sin embargo, con esta decisión judicial permanecerá recluida mientras se ejecuta la condena conforme a ley. Christopher Fuentes González (a) “Mladito Cris”, fue muerto en un enfrentamiento con la Policía en 16 de junio de 2023.

Como se sabe, fuentes policiales y judiciales han vinculado a Wanda del Valle con redes delictivas que operan en el país, en particular por su relación con Christopher Fuentes González, alias “Maldito Cris”, un integrante del grupo criminal Tren de Aragua abatido en 2024, con quien Del Valle mantuvo vínculos sentimentales y criminales.

La acusada fue capturada en Colombia en diciembre de 2023 tras permanecer prófuga y fue extraditada al Perú para ser juzgada.

En etapas anteriores del proceso, la defensa de Del Valle cuestionó la versión fiscal y señaló posibles inconsistencias en las declaraciones de testigos, aunque estos argumentos no impidieron que el tribunal responsabilizara penalmente a la acusada.