ADT sacó buen punto en su visita a Alianza Atlético empatando 0-0 en inicio de la quinta fecha del Apertura

Iniciando la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, en el Estadio “Campeones del 36” de Sullana, los elencos de Alianza Atlético y ADT de Tarma, empataron 0-0, con un final polémico tras anulársele un gol al elenco tarmeño, por una finísima posición adelantada del delantero Hernán Rengifo. El árbitro fue Víctor Cori.

Los 45’ iniciales fue de dominio alterno por parte de ambos equipos, teniendo cada uno dos llegadas con peligro a las vallas de los goleros Eder Hermosa y el colombiano José Valencia, quiénes respondieron con acierto.

Para el complemento, presionó algo más los sullanenses, pero se exponían a los contragolpes de la visita. Es así que a los 91’un tiro libre para ADT provocó un pivoteo de Hernán Rengifo para que Ayrton Mazoanotara de chalaca, pero tras revisar en el VAR se comprobó un finísimo offside de Rengifo. Con este empate, Alianza Atlético sumó 6 puntos, mientras ADT llegó a 5 unidades, estando a mitad de tabla.