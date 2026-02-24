Sunedu y Concytec unen esfuerzos para elevar la calidad de la investigación universitaria

Autoridades acuerdan acciones conjuntas para fortalecer la producción científica en el país.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) sostuvieron una reunión de trabajo para reforzar la calidad de la investigación que desarrollan las universidades del país.

El encuentro fue liderado por el presidente del Concytec, Dr. Sixto Sánchez; el superintendente de la Sunedu, Dr. Vicente Espinoza y la miembro del Consejo Directivo de la Sunedu en representación del Concytec, Dra. Susana Paredes.

Durante la reunión, ambas instituciones coincidieron en que la investigación científica es un pilar clave para el desarrollo nacional y que resulta fundamental fortalecer los estándares de calidad, la evaluación rigurosa de resultados y la formación de investigadores. En esa línea, reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada para impulsar políticas que promuevan una ciencia con mayor impacto social y productivo.

Por su parte, el Dr. Víctor Izaguirre, representante del Concytec , presentó un balance sobre los principales avances y retos del sistema de investigación universitaria, subrayando la necesidad de mejorar los mecanismos de financiamiento, consolidar equipos de investigación y fomentar una mayor vinculación entre universidad, Estado y sector privado.

La reunión marca un paso importante en la coordinación entre la Sunedu y el Concytec, con el objetivo de garantizar que la investigación universitaria no solo cumpla estándares de calidad, sino que contribuya de manera efectiva al desarrollo sostenible y a la competitividad del país.