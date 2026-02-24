Russian Classical Ballet presenta “El Lago de los Cisnes” en el Gran Teatro Nacional(VIDEO)

La obra cumbre del ballet clásico universal llegará a Lima en cuatro imperdibles funciones el 18 y 19 de abril, en una producción internacional del más alto nivel

Máxima joya del ballet clásico universal, “El Lago de los Cisnes” viene a emocionar al público peruano con cuatro funciones programadas para el viernes 18 y sábado 19 de abril en el Gran Teatro Nacional. La producción del Russian Classical Ballet reúne a bailarines formados en la tradición académica rusa y a figuras del Ballet del Teatro Bolshói de Moscú, una de las instituciones más influyentes en la historia de la danza.

Con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, “El Lago de los Cisnes” representa la síntesis perfecta entre virtuosismo técnico, lirismo musical y profundidad dramática. Desde su estreno en el siglo XIX, la obra se ha consolidado como el máximo referente del repertorio clásico, no solo por la exigencia coreográfica de sus escenas —como los célebres actos blancos— sino también por la fuerza narrativa de su historia, que aborda el amor, el engaño y la redención a través de una estética de absoluta elegancia.

Esta versión apuesta por una lectura fiel a la tradición, respetando los códigos del ballet académico y privilegiando la precisión, la armonía del cuerpo de baile y la intensidad expresiva que distinguen a la escuela rusa. La puesta en escena, el diseño visual y la estructura coreográfica realzan la grandeza de la partitura de Tchaikovsky, creando una experiencia escénica de alto impacto artístico.

Acompañados del experimentado elenco del Russian Classical Ballet, participarán los solistas del Ballet del Teatro Bolshói de Moscú Mark Chino y Yaroslavna Kuprina. Esta última asumirá el exigente doble papel de Odette y Odile, uno de los mayores desafíos técnicos e interpretativos del repertorio clásico.

Bajo la producción local de Prodartes y con solo cuatro funciones programadas, esta temporada de “El Lago de los Cisnes” se perfila como una de las grandes citas culturales del año en Lima, ofreciendo al público la oportunidad de reencontrarse con una obra fundamental del ballet en una versión que honra su legado histórico y artístico.

Con entradas a la venta en Teleticket, cada función permitirá vivir la intensidad del ballet clásico en su máxima expresión. Entre la música inolvidable de Tchaikovsky, la disciplina de la escuela rusa y la potencia dramática de la historia, el GTN se convertirá en el escenario donde tradición y emoción se encuentran.

El dato

Obra: “El Lago de los Cisnes”

Compañía: Russian Classical Ballet

Solistas: Mark Chino (Ballet del Teatro Bolshói de Moscú)

Yaroslavna Kuprina (Ballet del Teatro Bolshói de Moscú)

Funciones:

Viernes 18 de abril: 16:00 y 20:00 horas

Sábado 19 de abril: 11:30 y 19:30 horas

Entradas: Teleticket (https://teleticket.com.pe/lago-de-los-cisnes-2026)

Lugar: Gran Teatro Nacional (San Borja)