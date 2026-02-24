Premier Hernando de Soto presenta su gabinete Ministerial: Médico Edgar Miguel Siccha, ocuparía cartera del Ministerio de Salud

Hoy martes, el presidente interino José María Balcázar tomará juramento a su Gabinete Ministerial liderado por Hernando de Soto como premier, en Palacio de Gobierno, según anunció previamente.

Como se recuerda, el último domingo 22 de febrero el Despacho Presidencial informó a través de un comunicado que el presidente Balcázar había elegido al economista y figura de renombre internacional, Hernando de Soto, como el presidente del Consejo de Ministros.

El mandatario explicó que la designación responde a la necesidad de garantizar el modelo económico, además, resaltó su trayectoria, experiencia y contactos. Agregó que para lograr encontrar a su premier buscó entre «las personalidades más importantes de la economía» con el fin de que respalden y acompañen su gobierno de transición.

El jefe de Estado evitó revelar qué profesionales conformarán el gabinete que liderará Hernando de Soto, pero adelantó que se evaluará la permanencia de los actuales ministros.

Lo que se sabe es que hasta la tarde del último lunes 23 de febrero, el presidente sostuvo reuniones con la actual ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el canciller Hugo de Zela; ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

En tanto se supo que uno de los más voceados para ocupar la cartera de Salud es el prestigioso médico Edgar Miguel Siccha, quién ocupó destacada labor en la red de Salud del Hospital Sabogal en el Callao y como director del Hospital Dos de Mayo, entre otros.

Es en este contexto que el este martes 24 de febrero deberá juramentar el gabinete de Hernando de Soto en Palacio de Gobierno.