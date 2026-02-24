Minedu consolida alianza estratégica con la OCDE con miras a su adhesión

 Informe contiene recomendaciones y será la hoja de ruta para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Perú

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, recibió el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Educación y Competencias en Perú con revisión de políticas nacionales y dijo que el documento será “la hoja de ruta para revitalizar una reforma que, tras dos décadas de avance sostenido, hoy enfrenta el reto de no perder el impulso”.

En un acto en el que estuvieron presentes la embajadora Ana María Sánchez, alta representante del Perú ante la OCDE; Paulo Santiago, jefe de División de Educación y Competencias de la OCDE, así como altos funcionarios del sector Educación, el ministro Figueroa aseveró que la adhesión del Perú a ese organismo internacional es un proyecto nacional.

El ministro explicó que este proceso es para el Perú una oportunidad estratégica para fortalecer sus políticas públicas, consolidar las reformas postergadas y elevar sus estándares institucionales en beneficio de toda la ciudadanía. “La educación es el corazón de todo este esfuerzo, porque la educación es el corazón del desarrollo sostenible”, sentenció.

Afirmó que no se puede hablar de crecimiento, movilidad social ni democracia sólida sin un sistema educativo que garantice calidad, equidad y pertinencia. Aseveró que la educación impulsa la competitividad de un país y es el principal instrumento para ampliar las oportunidades, en especial para aquellos que han estado en desventaja históricamente.

En el marco de la Política Nacional Multisectorial para los niños y adolescentes al 2030, explicó que “es prioridad reforzar el papel de la educación de la primera infancia en los programas multisectoriales, integrando objetivos educativos en todos los servicios de atención temprana”.

Aseveró, además, que, para transformar el sistema, la evidencia obliga a actuar en diferentes frentes y, para ello, el compromiso del sector Educación se materializa en la matriz de aceleradores de políticas, que es el documento vivo con el que dará seguimiento a los compromisos que se han adquirido una vez presentado el informe de la OCDE.

Insistió en que el Ministerio de Educación tiene una alianza estratégica con la OCDE “para construir un estado más eficiente, más transparente y orientado a resultados”.

El ministro Figueroa afirmó que el Perú tiene la voluntad política para avanzar y “no descansará hasta que cada peruano tenga la competencia para prosperar en un mundo en transformación”, al tiempo de invitar a todos a seguir trabajando con sentido de urgencia.