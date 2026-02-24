Más de 289 vecinos del Cercado y propietarios de vehículos deben pagar sus tributos hasta el 27 de febrero

El SAT ofrece incentivos y facilidades de pago para todos los contribuyentes puntuales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima anunció el despliegue de su campaña tributaria 2026, haciendo un llamado a la responsabilidad ciudadana de 289 735 contribuyentes que deberán pagar la primera cuota o el total anual del impuesto vehicular, predial y arbitrios antes de la fecha límite del 27 de febrero. La gerente General del SAT, Pilar Caballero, resaltó la importancia de la participación ciudadana para el mantenimiento de los servicios municipales, identificando a los grupos clave de esta campaña: -116 660 vecinos del Cercado de Lima: Ciudadanos responsables del pago del impuesto predial y arbitrios municipales.

-173 075 propietarios de vehículos: Contribuyentes que deben cumplir con el impuesto vehicular (obligatorio durante los tres años siguientes a la primera inscripción del vehículo en Sunarp).Grandes incentivos al ciudadano. Como reconocimiento al esfuerzo y puntualidad, el SAT realizará el sorteo de una camioneta 0 km. Además, quienes cumplan con sus obligaciones participarán por televisores Smart de 75”, gift cards de S/1000 y S/500, y vales de combustible. Consulta y pagos 100 % digitales. Para facilitar el proceso a los vecinos y propietarios, la entidad recaudadora ha habilitado canales rápidos que evitan desplazamientos:

1. Consulta en línea: A través de www.sat.gob.pe en la sección «Consultas en línea» -> «Tributo detalles», ingresando el documento de identidad o placa vehicular.

2. Pago mediante Yape: Ingresando a la opción “Yapear Servicios”, buscando SAT-Lima y digitando el número de deuda o placa.

3. Banca y agencias: Disponible en las plataformas virtuales de BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank e Interbank, así como en Western Union y Cajas (Metropolitana y Arequipa).Los ciudadanos también pueden acceder a su cuadernillo tributario directamente desde la Agencia Virtual SAT para conocer sus montos exactos.