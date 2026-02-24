Lima bajo nueva ola de calor: estos distritos sufren temperaturas de hasta 33°C

Senamhi informa que calor también se incrementó en distritos céntricos de la capital

Los distritos de Lima alejados del mar están registrando una ola de calor que ya suma 14 días cálidos consecutivos, con temperaturas diurnas que superan los 30°C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Lee también Más bochorno en Lima: sensación de calor alcanzaría los 35°C esta semana

Hoy martes, a las 12:00 horas, la estación meteorológica ubicada en La Molina alcanzó una temperatura del aire de 33 °C, tal como lo anticipó Senamhi en su aviso vigente para la Costa.

Según explicaron especialistas de la entidad, estas condiciones están relacionadas con el calentamiento de la superficie del mar y el ligero debilitamiento de los vientos del sur, factores que favorecen el incremento de la temperatura del aire, especialmente en zonas alejadas del litoral.

Distritos con mayor temperatura del aire

De acuerdo con la imagen difundida por el Senamhi, diferentes distritos de la capital registraron al mediodía de hoy martes 24 de febrero temperaturas del aire superiores a los 30 °C, lo que confirma la persistencia de la ola de calor en Lima Metropolitana.

La especialista del Senamhi, Angie Flores, señaló que lo inusual de este evento es que los valores elevados no solo se están reportando en distritos de Lima norte y Lima este -los más alejados del mar- sino también en zonas céntricas como Jesús María y San Borja, donde se alcanzaron temperaturas del aire de 31 °C y 33 °C, respectivamente.

En tanto, en Carabayllo se reportó 32 °C, 31 °C en San Martín de Porres, 32 °C en San Juan de Lurigancho y Santa Anita, mientras que Lurigancho-Chosica registró 30 °C al mediodía.

San Borja con 36°C de sensación térmica

El Senamhi también dio a conocer a qué nivel llegó la sensación térmica en estos distritos. A diferencia de la temperatura del aire, la sensación térmica es la temperatura que percibe el cuerpo humano y se asocia con el bochorno.

San Borja fue el distrito que reportó mayor sensación térmica con 36°C, seguido de La Molina con 35°C, Carabayllo y Jesús María con 34°C, y Lurigancho-Chosica con 30°C.

Senamhi recalcó que hasta el miércoles 25 de febrero se registrará un incremento de la temperatura diurna en la costa del Perú, de moderada a extrema intensidad. Además, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV), así como ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, el lunes 23 de febrero se esperan temperaturas máximas entre 30 °C y 37 °C en la costa norte, valores entre 29 °C y 32 °C en la costa centro, y entre 28 °C y 36 °C en la costa sur del país.