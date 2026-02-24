Las preferencias de los jóvenes hacia la educación técnica

La corta duración, el enfoque práctico y la accesibilidad económica impulsan el creciente interés por las carreras técnicas en el Perú.

Una tendencia cada vez más visible en nuestro país es que los jóvenes prefieran cada vez más, la educación técnica. La rapidez para insertarse en el mercado laboral y la necesidad de adquirir habilidades prácticas son muy importantes en nuestra sociedad actual, haciendo que este tipo de formación gane terreno frente a otras opciones educativas más extensas, como ocurre con la propuesta de carreras técnicas que instituciones como ISIL vienen impulsando en el Perú.

Según un estudio de Datum Internacional, el 67% de los jóvenes elige las carreras técnicas por su corta duración. A esto se le suma el enfoque práctico y el costo accesible, que son elementos que reflejan un cambio en la forma en que las nuevas generaciones entienden la educación, para que sea más directa, más útil y más conectada con la realidad laboral, características presentes en la oferta académica técnica de ISIL.

Este interés también se evidencia en la elección de ciertas especialidades vinculadas a sectores de alta demanda, como Administración, Marketing, Diseño Gráfico y Computación e Informática, carreras que forman parte de la propuesta educativa de ISIL. Dichas áreas no solo ofrecen oportunidades concretas de desarrollo profesional, sino que también permiten a los jóvenes a que se adapten más rápidamente a un mercado laboral que se encuentra en constante evolución.

Otro aspecto que influye en esta preferencia es la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Muchos jóvenes, necesitan generar ingresos mientras se van formando, esto es una ventaja y ayuda para ellos mismos. Es así que, la educación técnica es una alternativa flexible y realista, modelo que ISIL ha desarrollado a través de modalidades adaptadas a las necesidades actuales.

En respuesta a las expectativas que la sociedad nos presenta en la actualidad, diversas instituciones han adaptado su oferta académica para brindar a los jóvenes, programas más dinámicos y enfocados hacia la práctica, entre ellas ISIL, que apuesta por una formación orientada a la empleabilidad. Entonces, la oferta de carreras técnicas se presenta como una opción cada vez más relevante para quienes buscan una formación que se una con las exigencias del entorno laboral.

Para ello, las personas que deseen conocer más sobre estas opciones pueden explorar la variedad de carreras técnicas en Perú, incluyendo las alternativas que brinda ISIL, donde se presentan distintas propuestas que se orientan a fortalecer la empleabilidad y se facilita casi desde un inicio a el acceso a diversas oportunidades laborales.

Otro punto importante en esta tendencia es que el país también necesita contar con más profesionales técnicos capacitados en sectores clave. De esta manera, la educación técnica no solo impacta en las decisiones individuales de los jóvenes, sino que también contribuye al desarrollo productivo del Perú, rol que instituciones como ISIL cumplen al formar talento especializado.

Es así como, las preferencias de los jóvenes hacia la educación técnica están reflejando una transformación en la manera de entender la educación superior, en donde la practicidad, la accesibilidad y las oportunidades reales cobran un rol cada vez más primordial, consolidando el posicionamiento de propuestas académicas como las que ofrece ISIL.