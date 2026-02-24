José Luna plantea examen psiquiátrico a todos los candidatos presidenciales

Preocupa graves indicios de inestabilidad de un candidato que se dedica a enlodar las elecciones, afirma.

 Además, plantea reducción de trabajadores en despachos de congresistas.

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna, propuso que todos los candidatos presidenciales se sometan a exámenes psiquiátricos, ante los graves indicios de inestabilidad emocional de un candidato que se dedica a enlodar y manchar las elecciones, con infamias, engaños e insultos.

“Causa extrañeza que un candidato recorra todos los canales de TV diciendo cosas que no son ciertas, provocando conflictos

y tratando de echar culpas ajenas de sus propios errores. Parece que tiene un problema realmente psicológico. Por eso, propongo que todos los candidatos nos sometamos a un examen psiquiátrico”, sostuvo Luna Gálvez, en conferencia de prensa.

De igual modo, rechazó las acusaciones de que Podemos Perú haya participado en un supuesto pacto mafioso para llevar a José

María Balcázar a la Presidencia del Perú a cambio de ministerios o cuotas de poder.

“Podemos Perú nunca ha participado en estos acuerdos bajo la mesa ni negociados. En estos cuatro años, no hemos tenido un

ministerio ni hemos participado en componendas; es más, en el año 2022 propusimos ‘Nos vamos todos’, y luchamos para adelantar

las elecciones; sin embargo, no nos escucharon. Se opusieron precisamente los que hoy denuncian pactos

mafiosos. Ese fue nuestro planteamiento para darle oportunidad al Perú a escoger nuevas autoridades”, explicó.

RECORTE DE

PRESUPUESTO

Luna Gálvez dio estas declaraciones en la conferencia de prensa en la que anunció el compromiso de los candidatos de Podemos

Perú al senado y diputados por Lima de renunciar al cobro del bono de instalación, así como al seguro médico privado que correspondería al ser elegidos.

“Nuestro partido tiene la firme convicción de que los recursos del Estado deben ser orientados a donde más se necesiten, a atender las múltiples necesidades de los 9 millones de peruanos que viven en situación de pobreza, pese a que el país ha generado miles de millones de soles en divisas en los últimos años. Podemos Perú viene a servir, no a servirse.

Desde hace 25 años, que soy congresista, nunca he cobrado sueldo, solo 1 sol simbólico”, sostuvo Luna

Gálvez.

De igual modo, señaló que los candidatos de Podemos Perú se comprometen a impulsar, desde el Congreso, la propuesta de reducir a la mitad el presupuesto del Legislativo.

PLANILLAS

Así también plantearon la reducción de la planilla del Parlamento. “Nuestra propuesta es que los congresistas pasen de 7 a 4 trabajadores por despacho, número suficiente para que cumplan con sus funciones. Lo que equivale a 570 personas menos en la planilla del

Congreso”, explicó por su parte el candidato al Senado por Podemos Perú, José Cevasco.

“Así, de los S/ 1,700 millones actuales pasaremos a S/ 850 millones y el ahorro será destinado íntegramente a la seguridad

ciudadana”, señaló el ex oficial mayor del Congreso.

Cevasco Piedra indicó que esas 570 personas menos en la planilla del Congreso, en 5 años, generan un ahorro de 394 millones de soles. Más los S/ 50 millones por la suspensión el seguro privado para los congresistas, más los 3 millones de soles de gasto de instalación, logramos un ahorro de 500 millones de soles.

EN EL PLENO

Además, informó que el plan de ahorro incluye que los aumentos de sueldo, ampliación de contrataciones o pagos de bonos u

otras gollerías se aprueben en el Pleno del Congreso, con mayoría calificada.

“De tal manera que la población sabrá cuándo los congresistas quieran aumentarse su sueldo, cuándo quieran tener más

empleados, o más beneficios”, indicó.

“Hoy más que nunca, el Perú necesita hechos y no de palabras, no promesas vacías. Es momento de pagar la deuda social y eso no se conseguirá manteniendo gollerías como planillas doradas, bonos, seguros privados y viajes innecesarios que solo benefician a unos pocos privilegiados”, dijo Luna Gálvez al finalizar.