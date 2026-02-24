Ingeniería en el centro del debate: aspirantes presidenciales expusieron propuestas

El Colegio de Ingenieros del Perú (Consejo Nacional) realizó el evento “Candidatos rumbo a la Presidencia 2026” consolidando un espacio plural, técnico y democrático para que los aspirantes a la Presidencia de la República expusieran sus planteamientos en materia de ingeniería y desarrollo nacional.

El decano nacional del CIP, Ing. Jaime Ruiz Béjar, ratificó su rol como plataforma técnica para el análisis responsable de políticas públicas, promoviendo un debate enfocado en el crecimiento sostenible, equitativo y descentralizado del país. Acompañaron al decano, el vicedecano nacional, Ing. Carlos Burgos Montenegro; el director tesorero nacional, Ing. Norman Beltrán Castañón y el director protesorero nacional, Ing. Carlos Ponce Sánchez.

Los candidatos participantes fueron: Mesías Guevara (Partido Morado), Carlos Espá (Partido Sí Creo), Hebert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Virgilio Acuña (candidato a la vicepresidencia por el Partido Perú Federal). Todos presentaron sus planteamientos en torno a ejes estratégicos vinculados a la ingeniería, entre ellos Agua y Saneamiento, Energía, Minería, Industrialización e Innovación Productiva e Infraestructura.

Carlos Espá, afirmó que ha llegado el momento de “cerrar el pozo de la corrupción” en la distribución del agua y propuso alentar la participación del sector privado en este campo, a través del programa agua por impuestos. Mientras tanto, Virgilio Acuña sostuvo que priorizarán los 94 mil centros poblados que hay en el país, en cuanto a la habilitación de escuelas, postas y vías de acceso.

A su turno, Mesías Guevara sostuvo que se debería hacer una gran transformación en la gestión pública, sobre todo en el Ministerio de Vivienda y Construcción donde hay dos grandes programas que tienen a su cargo el agua a nivel rural y urbano. Por su parte, Hebert Caller se refirió a la necesidad de descentralizar las universidades en las regiones y de eliminar el adelanto de pago en las obras públicas.

La jornada se desarrolló en el Hotel Holiday Inn, en Miraflores y fue transmitida a través de las redes sociales institucionales del Colegio de Ingenieros del Perú, permitiendo que la ciudadanía siguiera en tiempo real el intercambio de ideas.