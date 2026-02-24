Emprendedor, llegaría a la alcaldía por Podemos Perú, en Comas

Las elecciones municipales empiezan elevar la temperatura y Podemos Perú empieza a fortalecer sus propuestas de candidatos distritales con los mejores vecinos, es el caso del joven emprendedor, Lucio Deza, en el distrito de Comas, en Lima Norte.

Conocido por su trayectoria empresarial y su trabajo social en zonas altas de Comas, Deza ha destacado por iniciativas de apoyo a la niñez y el deporte local. Su cercanía con la comunidad y su imagen de gestión responsable lo perfilarían como un nombre competitivo para la carrera municipal, de allí el interés del partido Podemos Perú para invitar a Lucio Deza.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional que ordenó la libertad inmediata del general (r) Daniel Urresti, ha generado repercusiones en el tablero político nacional. En este escenario, la dirigencia de Podemos Perú, que preside el candidato presidencial José Luna Gálvez, estaría evaluando propuestas para fortalecer sus listas municipales en distritos clave como Comas.