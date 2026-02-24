Caos en el transporte de Lima: promesas políticas, trenes inviables y un sistema que nunca se integró

El director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, critica el interés político en las propuestas del Tren Lima-Chosica y la mal llamada Vía Expresa Sur.

Alejando Arteaga

El transporte urbano en Lima arrastra problemas estructurales desde la década de 1990, cuando el Estado liberalizó el mercado mediante reformas que transformaron por completo el modelo anterior. Para el especialista Luis Quispe Candia se pasó de un sistema con empresas organizadas (cooperativas y empresas públicas como Enatru) a un esquema de libre mercado. Explica que esto permitió la creación masiva de empresas “afiliadoras”: compañías que no poseen buses propios y que solo agrupan unidades de terceros. El resultado fue una atomización extrema del sistema:“En los años 90 existían menos de 50 empresas. Hoy hay alrededor de 385 y menos de 7 tienen flota propia”, precisa. Esta estructura dificulta cualquier intento de integración real, incluso con avances como: El Metropolitano, los corredores complementarios (Azul, Rojo y Morado) y la creación de la ATU en 2019. “En el tema de los corredores se empieza con 5 corredores complementarios, pero solo 3 de ellos están funcionando. Se ha implementado el corredor azul, el rojo y el morado. Se presentaron en 2017 pero se incrementaron sin tener las condiciones necesarias, no tenían vehículos propios, patio de maniobras, no habían capacitado a los conductores”, dijo.

Tren Lima -Chosica: ¿gestión irregular y proceso inviable?“

«En principio todos los alcaldes provinciales, excepto el de Lima, tienen competencia en transporte. Al crearse la ATU ésta entidad tiene la competencia de transporte y la Municipalidad de Lima tiene competencia en tránsito.Cuando el Sr. Rafael López Aliaga hace las gestiones personalmente en California para recibir esos trenes en condición de regalo, es absolutamente ilegal porque no es su competencia, además que no fue regalo», señala Quispe Candia.

Agrega que el exalcalde de Lima y ahora candidato a la presidencia de la República no tenía por qué hacer ninguna gestión sin conocimiento del Ministerio Transportes «Ese tramo de la línea férrea está concesionado, está entregado a un privado y el Misterio Transporte es la autoridad concedente, no es la Municipalidad de Lima”, afirmó.

Asimismo precisó que el tramo ferroviario está concesionado para transporte de carga minera, no de pasajeros. Además, existen problemas técnicos graves: Los trenes de carga circulan entre 7 y 15 km/h y un tren de pasajeros necesitaría promedios de 35–50 km/h, hay 54 pasos a nivel, 49 considerados peligrosos. Se requerirían semáforos, tranqueras y adecuaciones costosas. Sin esas condiciones, el proyecto no sería funcional ni seguro.

Vía Expresa Sur o avenida

Una joven fue embestida por una motocicleta el domingo y hace un mes una mujer murió atropellada. Además la congestión en dicha vía y sus alrededores son continuos. Al respecto Quispe Candia apunta a que la llamada “Vía Expresa Sur” no cumple con el concepto técnico de vía expresa: “Una vía expresa implica circulación continua sin detenciones, permite velocidades de hasta 80 km/h, pero la infraestructura inaugurada funciona como avenida común (máximo 50 km/h). La falta de señalización clara y control de velocidad habría generado confusión y accidentes fatales”, señala.Sobre los viaductos para Javier Prado anunciados por la Municipalidad de Lima señaló que no son la solución para la congestión en esa avenida. “Esto que ahora quieren hacer es hacer en 2 tramos y eso es absolutamente errado, no van a funcionar nunca porque va a trasladar la congestión de un lugar a otro es lo único que va a hacer por tanto, no es la solución para el problema de Javier Prado”.Para Quispe Candia la respuesta para solucionar esto es la línea 4 del Metro que es un túnel debajo de la Av. Javier Prado. “En la Molina podría también hacerse el túnel del Cerro Centinela y son proyectos que ya está aprobados y podrían ser soluciones mucho más eficaces que hacer un viaducto de la manera que quiere hacer la actual gestión municipal”.

CON EL NÚMERO 5. Luis Quispe Candia revelo que postula a la cámara de diputados con el número 5 del partido del Buen Gobierno. “Me llamó mucho la atención que este partido político tenga la inspiración en el libro de Guamán Poma de Ayala, nuestro coronista ayacuchano indígena. Se toma el nombre también porque el libro de Guamán Poma de Ayala precisamente se titula “Nueva Crónica del Buen Gobierno”.