Achilles Perú entre las 198 empresas latinoamericanas líderes en cultura de cumplimiento

Un nuevo paso por fomentar la cultura del cumplimiento dentro de sectores como la minería han logrado las empresas peruanas al obtener la certificación ISO 37301, distinción internacional que reconoce los esfuerzos por una mejora continua en sus procesos.

Se trata de Achilles Perú, que ahora se encuentra entre las 198 organizaciones a nivel de Latinoamérica y también es una de las 36 empresas certificadas a nivel nacional bajo este estándar que valida la solidez de su Sistema de Gestión de Compliance fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y de los clientes.

Este mecanismo establece políticas, objetivos, procesos y obligaciones para fomentar una cultura de cumplimiento de manera ética y legal tanto en el sector público y privado.

¿DE QUÉ SE TRATA?

El Sistema de Gestión de Compliance fomenta una cultura de integridad, mitiga los riesgos penales/administrativos y asegurar la mejora continua.

La certificación no solo acredita la revisión de factores críticos dentro de la cadena de valor, sino que además confirma que sus procesos han sido evaluados mediante un riguroso sistema de verificación por un tercero independiente, lo que garantiza trazabilidad, transparencia y objetividad en todas sus operaciones.

La norma ISO 37301 es considerada una de las más exigentes a nivel global en materia de cumplimiento normativo.

Establece lineamientos claros para prevenir incumplimientos legales, regulatorios y éticos, promoviendo una cultura organizacional orientada a la gestión proactiva de riesgos y a la mejora continua.

MINERÍA

En el caso del sector minero, uno de los pilares de la economía peruana, esta certificación cobra especial relevancia.

La industria enfrenta crecientes exigencias regulatorias, estándares internacionales más estrictos y una mayor vigilancia sobre sus proveedores y contratistas.

En ese contexto, contar con mecanismos sólidos de debida diligencia se convierte en un elemento clave para garantizar operaciones sostenibles y seguras a lo largo de toda la cadena de suministro.

¿QUÉ ES LA DEBIDA DILIGENCIA?

La debida diligencia es un proceso sistemático de evaluación que permite identificar, analizar y mitigar riesgos legales, financieros, operativos y reputacionales antes de establecer o mantener relaciones comerciales.

En la práctica, implica verificar antecedentes, cumplimiento normativo, estándares éticos, capacidad operativa y otros factores críticos de proveedores y socios estratégicos. Su objetivo es asegurar decisiones informadas y reducir contingencias futuras.

La certificación ISO 37301 ratifica que Achilles cuenta con un sistema robusto y eficaz para identificar, evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento, fortaleciendo los procesos de debida diligencia aplicados a proveedores y contratistas.

“La certificación ISO 37301 respalda la solidez de nuestros procesos y reafirma nuestro propósito de apoyar a las organizaciones en la toma de decisiones informadas, seguras y alineadas con las mejores prácticas internacionales”, señaló Nicolás Avellaneda, Director Regional de Achilles Latam.

Con este reconocimiento, Achilles Perú refuerza su propuesta de valor para empresas del sector minero y de otras industrias estratégicas, contribuyendo a reducir riesgos operativos, reputacionales y legales, y elevando los estándares de transparencia en los procesos de abastecimiento y contratación.