Tragedia en la FAP: Hallan restos de helicóptero MI-17 con quince tripulantes

Hallan restos del helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú que desapareció en ruta hacia Arequipa con 15 ocupantes, entre ellos once civiles y cuatro tripulantes, según informó Latina Noticias. La aeronave perdió contacto radial durante la tarde, en medio de una operación programada entre Pisco y Chala.

Según informó la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la interrupción de las comunicaciones se produjo cerca de las 16:30, cuando el helicóptero realizaba su trayecto habitual. El hallazgo de los restos se efectuó a unos siete kilómetros del sector conocido como Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

En las primeras imágenes obtenidas por el citado medio se visualizan las llantas y parte de la estructura de la aeronave en medio de la neblina.

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público ya habrían tomado conocimiento del suceso, aunque la institución no ha emitido ningún comunicado hasta el momento.



Detalles del hallazgo y tripulación

Imágenes preliminares del sitio del siniestro permiten distinguir los neumáticos y diversos componentes de la estructura metálica de la aeronave, rodeados por una densa neblina característica de la geografía de la zona. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han sido notificados sobre el incidente para iniciar las diligencias correspondientes, pese a que la institución aérea aún no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el estado de los ocupantes.

La tripulación que estaba al mando del Mi-17 se encontraba conformada por el siguiente personal especializado:

El mayor Sergio Paucar Centurión .

. El alférez Luis Huertas Cárcamo .

. La suboficial de primera Kamila Anchapuri Jove .

. El suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán.

A este equipo militar se sumaban once pasajeros civiles que también se encontraban en el trayecto hacia el sur del país.

Las condiciones meteorológicas en la zona montañosa, con presencia de neblina densa sobre las áreas mineras, podrían haber dificultado la visibilidad del piloto.

El testigo manifestó que los residentes no prestaron atención inicial al sonido por la baja frecuencia de incidentes aéreos en la localidad, pero la preocupación creció tras confirmarse la desaparición de la nave y la presencia de tripulantes y pasajeros civiles a bordo.

El mayor Sergio Paucar Centurión, quien pilotaba el helicóptero siniestrado, contaba con una reconocida trayectoria en la Fuerza Aérea del Perú. Durante 2024, formó parte de los operativos de apoyo en los incendios forestales registrados en la región de San Martín, participando en misiones de control y traslado de personal especializado.

En 2019, tuvo un rol destacado al ser uno de los pilotos encargados de acompañar el traslado de la antorcha de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La antorcha inició su recorrido en Cusco y, en manos del entonces capitán Paucar, partió desde el distrito de Ollantaytambo a bordo de un helicóptero de la FAP. Durante esa misión, la aeronave sobrevoló la Montaña Vinicunca, conocida como la Montaña de los Siete Colores, a más de cinco mil metros de altitud.

Testimonios sobre el incidente

Pobladores de la zona de Chala relataron haber visto la aeronave minutos antes de que se perdiera el rastro. Un habitante del sector de La Caleta mencionó que el helicóptero volaba a una altitud poco habitual para ese territorio. Según sus declaraciones:

“La aeronave estaba sobrevolando el sector a una altura donde no es permitido, porque la parte de la costa tenía sol, pero la parte de arriba, en la zona de las mineras, estaba bien cerrada la neblina”.

Este mismo residente relató que, poco después de ver pasar el vehículo aéreo, varios vecinos escucharon un estruendo de gran magnitud en las cercanías de la Plaza de Armas de Chala. La visibilidad en las áreas montañosas se encontraba seriamente afectada por condiciones meteorológicas adversas, lo que pudo ser un factor determinante en el siniestro del helicóptero.