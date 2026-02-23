Sporting Cristal buscará clasificarse a la Fase 3 de Libertadores al enfrentarse a 2 de Mayo de Paraguay

Está en sus manos. Sporting Cristal recibe mañana por la noche a 2 de Mayo de Paraguay, en la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores, y ganando por cualquier marcador accederá la Fase 3, luego de sacar un empate en la de ida en territorio guaraní 2-2. El cotejo se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 7:30 p.m. y con el arbitraje del uruguayo Matonte Cabrera.

Los rimenses van con su mejor oncena a lograr la victoria, sabiendo que no pueden confiarse, luego de haber observado a su rival de turno, jugando de visitante ante Alianza Lima. Saben que deben tener la puntería afinada y aprovechar las ocasiones de gol para embocarlas. La expulsión de Luis Iberico hace que Paulo Autuori opte por Maxloren Castro para ocupar su lugar.

Por su parte, 2 de Mayo intentará dar otra sorpresa en su debut copero, luego de eliminar a Alianza Lima, aunque ahora si quiere pasar a Fase 3 deberá ganar a Cristal, o empatar para ir a la definición de los lanzamientos penales. El técnico Eduardo Ledesma pone su mejor oncena para este crucial cotejo.

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti, Távara, Yotún; González, Vizeu y Castro. DT: P. Autuori.

2 DE MAYO: Martínez; Dávalos, Sisa, Saiz, Castro; Sanabria, Alfonso, Romero, Gómez; Del Valle y Ruiz Diaz. DT: E. Ledesma.

ÁRBITRO: Matonte Cabrera (Uruguay)

HORA: 7:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Miguel Grau del Callao