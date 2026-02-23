San Luis: Más de 500 bebidas saludables por el Día Nacional del Emoliente

Con banda, bailes y yunza, la Municipalidad de San Luis celebró con alegría el «Día Nacional del Emoliente y las Bebidas Saludables»; con la participación de pequeños microempresarios, regalando más de 500 vasos con bebidas saludables a todos los asistentes.El alcalde del distrito, Ricardo Perez, agradeció a los varones y mujeres que madrugan todos los días para ofrecer desayunos nutritivos. Además, resaltó que con estos eventos la comuna de San Luis fomenta la formalización de los negocios y fortalece los lazos de unión familiar con integración y recreación. Viva el emoliente rico, delicioso y saludable. Esta bebida se elabora a partir de cebada y linaza, combinadas con hierbas aromáticas como cola de caballo, hierba luisa y manzanilla, además de frutas como piña y limón. Gracias a esta composición, se le atribuyen efectos digestivos, diuréticos y antioxidantes.