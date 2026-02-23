OTASS culmina reflotamiento de EPS de Utcubamba e Ilo y devuelve administración a sus municipalidades

Las empresas retornan a la administración de los gobiernos provinciales tras superar su crisis financiera, comercial y operativa.

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, culminó el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) en la EPS EPSSMU S.A. y la EPS Ilo S.A., decisión que fue ratificada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante las Resoluciones Ministeriales N.° 053-2026-VIVIENDA y N.° 054-2026-VIVIENDA, publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Con esta medida, ambas empresas retornan a la administración de sus municipalidades accionistas.

El OTASS ya logró que la EPS Moquegua y la EPS Marañón superen su crisis, y ahora se suman dos empresas más que culminan el Régimen de Apoyo Transitorio, alcanzando así cuatro prestadoras reflotadas. Además, el organismo viene trabajando para que este año tres empresas adicionales también superen sus causales, consolidando un modelo que mejora la gestión y beneficia directamente a la población.

Durante el periodo de intervención se trabajó en ordenar la gestión institucional, mejorar la facturación y cobranza, fortalecer la operación de los servicios y recuperar progresivamente la estabilidad financiera. Esto permitió que ambas empresas se estabilicen y queden en mejores condiciones para continuar mejorando el servicio que brindan a la población.

Asimismo, durante el Régimen de Apoyo Transitorio, el OTASS transfirió S/ 59.48 millones hasta enero de 2026 a EPSSMU S.A. (S/ 14.87 millones, que atiende a 42,242 habitantes) y a EPS Ilo S.A. (S/ 44.61 millones, que atiende a 89,452 habitantes), garantizando la sostenibilidad, continuidad y mejora de los servicios de saneamiento para más de 131 mil ciudadanos.

“Con asistencia técnica especializada y decisiones oportunas, es posible reflotar empresas en crisis y devolverlas fortalecidas a sus municipalidades. Seguiremos trabajando a través del OTASS para que más prestadoras logren este mismo resultado”, destacó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate.

En la segunda semana de marzo se realizará la entrega oficial de las empresas a sus municipalidades accionistas, mediante la suscripción de las actas de transferencia entre el OTASS y las municipalidades de Ilo y Utcubamba. Con ello, se formalizará la culminación del Régimen de Apoyo Transitorio y se restablecerán plenamente sus funciones de gestión.

Además, se iniciará el periodo denominado Post RAT, que tendrá una duración de dos años. En esta etapa, el OTASS continuará brindando asistencia técnica especializada y pondrá a disposición de cada empresa tres gerentes clave: General, Operacional y Comercial, cuyos sueldos serán asumidos por el organismo técnico. Esto permitirá consolidar los avances alcanzados y asegurar la sostenibilidad de las empresas.

La culminación del Régimen de Apoyo Transitorio en EPSSMU e Ilo demuestra que el proceso de reflotamiento impulsado por el OTASS no solo fortalece a las empresas, sino que también mejora la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, contribuyendo directamente a una mejor calidad de vida para la población.