Ordenan nueve meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar

El 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio culposo), así como fuga del lugar del accidente y omisión de socorro en agravio de Lizeth Katherine Marzano Noguera.El magistrado Ricardo Oswaldo Huamán Rendón dispuso que medida se aplique a partir de la fecha y vence el próximo 22 de noviembre del presente año, esto ante requerimiento solicitado por el Ministerio Público.