El 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio culposo), así como fuga del lugar del accidente y omisión de socorro en agravio de Lizeth Katherine Marzano Noguera.El magistrado Ricardo Oswaldo Huamán Rendón dispuso que medida se aplique a partir de la fecha y vence el próximo 22 de noviembre del presente año, esto ante requerimiento solicitado por el Ministerio Público.
Ordenan nueve meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar
Pero familiares de deportista Liseth Marsano pide su detención