Murieron todos

Helicóptero Mi-17 de la FAP se estrelló y murieron sus 15 tripulantes. Hacían labores de ubicación y rescate de afectados por inundaciones en Arequipa.

Tras intensificarse las labores de búsqueda, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó que patrullas de fuerzas especiales y de la Policía Nacional lograron ubicar el helicóptero Mi-17 que había perdido contacto radial. El hallazgo se realizó en las inmediaciones de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa. La relación de fallecidos es:

El mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión, el alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo, la suboficial de primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove y el suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huamán. Asimismo, se confirmó la muerte de los once pasajeros que viajaban a bordo:Coronel FAP Javier Nole Gonzales (50)Ivis Rodríguez Romero (49)R.N.R (17)F.N.R (15)Elisa Bernal Paredes (49)G.T.B (14)F.T.B (14)M.G.M.L (14)Zoila Fernández Medina (45)M.G.F (14)A.G.F (03).

El helicóptero realizaba labores de búsqueda y rescate, así como apoyo a la ciudadanía frente a inundaciones, desbordes y otros siniestros en Arequipa. Además, tenía previsto participar en el entrenamiento del curso de paracaidismo de cadetes FAP.

El Alto Mando expresó sus condolencias a los familiares de los tripulantes y pasajeros, y anunció la activación inmediata de la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas del suceso. La institución señaló que continuará brindando apoyo y asistencia a los deudos.