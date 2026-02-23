Minsa realiza lanzamiento de SAMU Kids, estrategia que enseña a menores a identificar accidentes cardiovasculares

El Ministerio de Salud del Perú (Minsa), a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) realizó el lanzamiento oficial de SAMU Kids 2026: “Reconociendo el Accidente Cerebro Vascular”, una iniciativa innovadora que transforma a casi 200 niñas y niños en valientes agentes de respuesta ante emergencias dentro de sus hogares y comunidad.

El programa está dirigida a menores de 6 a 11 años quienes, a través de talleres dinámicos, simulaciones y entrenamiento, enfoca su aprendizaje en la detección temprana de signos de un Accidente Cerebrovascular (ACV) y activa oportunamente el sistema de emergencias Línea 106, reduciendo las secuelas y mortalidad asociados a la patología tiempo-dependiente en adultos.

La actividad estuvo a cargo de la directora del SAMU, María Quiroz Linares quien destaco la importancia de formar una cultura preventiva en los menores del hogar.

“Estamos presentado el octavo curso de SAMU Kids, que tiene como importancia sembrar en los niños el cómo actuar ante un caso de emergencia, muchas veces los menores están en casa solos con los abuelitos que puedan sufrir un accidente”, precisó María Quiróz.

El Minsa garantiza la formación de una cultura preventiva que involucra a la niñez en la promoción de la salud comunitaria mediante una colaboración intersectorial entre educación y salud. De esta forma, se desarrolla en los niños la capacidad de actuar no solo por su propia salud, sino también por la de los demás, a través de un proceso educativo que prioriza la prevención y la respuesta inmediata.

Las sesiones se llevarán a cabo los sábados 21 y 28 de febrero de 2026 en las Instalaciones del Colegio de Enfermeros del Perú Región Lima III, en Lince ubicada Jirón Brigadier Mateo Pumacahua 2141.

Con esta nueva edición, el sector reafirma su compromiso con la prevención y la formación de una cultura de respuesta rápida ante emergencias, transformando a los niños en agentes activos de cambio y protección de la salud en sus familias y comunidades.

Dato:

SAMU Kids, ha logrado capacitar a un total de 2,877 niños en diversas modalidades, demostrando un compromiso sostenido con la educación en salud infantil a lo largo de los años.