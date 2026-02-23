MINJUSDH inicia semana de conmemoración de los 30 años de la Defensa Pública al servicio de los más vulnerables

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) inició la semana de conmemoración de los 30 años de creación de la Defensa Pública como servicio esencial en la garantía del derecho a la defensa y el acceso efectivo a la justicia, especialmente en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

En la sede de la Defensa Pública, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, develó una placa conmemorativa que reconoce su significativo aporte. “Treinta años de la Defensa Pública sirviendo al país, garantizando derechos fundamentales de las personas más necesitadas del país, de escasos recursos y de las personas vulnerables”, resaltó.

En la ceremonia, el titular del sector Justicia se refirió a la reciente creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP) que se logró gracias al trabajo conjunto con los defensores públicos.

El ministro Martínez destacó los logros de la Defensa Pública, que en el 2025 realizó más de 1.5 millones de atenciones legales gratuitas, lo que generó ahorro para la población más necesitada. Asimismo, subrayó el trabajo de los defensores públicos a quienes agradeció por su fuerza y colaboración.

En la actividad el titular del sector estuvo acompañado por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos Guevara; el secretario general (e) del MINJUSDH, Óscar Malca Naranjo; el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Jorge Gibbons Ventura; entre otras autoridades.

También, como parte de las actividades conmemorativas, esta mañana la Dirección de Defensa Pública del MINJUSDH estuvo a cargo del izamiento del Pabellón Nacional que se lleva a cabo como parte de los “Lunes Cívicos”. En la ceremonia se informó que, entre 2019 y 2025 la Defensa Pública acumuló 8 121 625 atenciones, mientras que los patrocinios legales superaron los 2,4 millones en ese mismo periodo, lo que confirma el aumento sostenido del servicio y la mayor demanda ciudadana.