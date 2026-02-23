Minedu impulsa obras de infraestructura educativa por una inversión superior a 243 millones de soles

Desde octubre de 2025, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), aprobó once instrumentos de gestión ambiental que permitieron destrabar más de S/243 millones en inversiones públicas y privadas destinadas a proyectos educativos en el país.

La conformidad otorgada a estos estudios ambientales ha habilitado la ejecución de las respectivas obras, beneficiando a 43 731 estudiantes con infraestructura renovada y moderna en los niveles de Educación Básica Regular (inicial, primaria y secundaria), Educación Superior Universitaria y Educación Superior Tecnológica.

“El desarrollo de infraestructura educativa no solo implica construir más y mejores espacios para nuestros estudiantes, sino hacerlo con responsabilidad ambiental y visión de futuro. Cada proyecto aprobado cumple estándares técnicos que garantizan sostenibilidad, cuidado del entorno y bienestar para la comunidad educativa”, destacó el ministro de Educación, Jorge Figueroa.

Asimismo, precisó que, en el marco de sus competencias, la DIGEIE verifica que los proyectos educativos cumplan con la normativa ambiental, tanto en obras nuevas como en intervenciones sobre infraestructura existente, a fin de garantizar que su ejecución no genere impactos negativos en el entorno, proteja la salud de la población y preserve el medio ambiente.

La ejecución de locales educativos seguros y sostenibles no solo amplía el acceso a una educación de calidad para miles de estudiantes en el país, sino que también impulsa la economía al generar empleo directo e indirecto y dinamizar actividades vinculadas al sector construcción.

A partir del 13 de agosto de 2021, la DIGEIE asumió las funciones relacionadas con la evaluación del impacto ambiental de los proyectos del sector, incluyendo la emisión de la certificación ambiental y la aprobación de instrumentos de gestión ambiental complementarios al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

De igual manera, el 23 de agosto de 2021, la DIGEIE solicitó apoyo técnico a la Dirección de Normatividad de Infraestructura (DINOR) para implementar las acciones necesarias en el marco de estas competencias, con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental en el sector Educación.