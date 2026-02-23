Minedu capacita a especialistas de 24 regiones de zonas rurales y bilingües por inicio del Año Escolar

 Los talleres se desarrollan del 23 al 28 de febrero en Lima para afianzar una educación inclusiva, intercultural y equitativa

Más de 600 especialistas pedagógicos de las unidades de gestión educativa local (UGEL) y direcciones regionales de Educación (DRE) se reúnen desde este lunes 23 de febrero en Lima, convocados por el Ministerio de Educación (Minedu), con la finalidad de fortalecer el acompañamiento en las instituciones educativas del país.

El objetivo principal es lograr que los directivos y docentes, de la mano con las DRE y UGEL, brinden un servicio educativo pertinente a los estudiantes de primaria que viven en zonas rurales y a los escolares de inicial, primaria y secundaria que pertenecen a pueblos originarios y asisten a instituciones de educación intercultural bilingüe (EIB).

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, sostuvo que el primer taller de capacitación para especialistas de DRE y UGEL está enfocado en un acompañamiento pedagógico efectivo a cargo de estas instancias de gestión educativa y en el liderazgo pedagógico para afianzar una educación inclusiva, intercultural y equitativa.

Primaria rural multigrado castellano

El taller de primaria multigrado castellano está dirigido a 240 especialistas de 24 regiones y busca integrar elementos innovadores y críticos a partir de los niveles reales de aprendizaje de los estudiantes.

Así, incorpora el análisis de evidencias de aprendizaje, lo socioemocional como prioridad en la comunidad educativa y el uso pedagógico, ético y responsable de la inteligencia artificial como soporte de la planificación, la mediación y la evaluación.

Las escuelas multigrado rurales atienden a estudiantes con diversos niveles de aprendizaje y características socioculturales. En este contexto, el rol del especialista pedagógico es clave para orientar y acompañar a los docentes en la mejora de su práctica.

Educación intercultural bilingüe

Los talleres de educación intercultural bilingüe están dirigidos a 395 especialistas pedagógicos de los niveles de inicial, primaria y secundaria de 21 regiones del país y buscan profundizar en el modelo de servicio EIB para su eficiente implementación.

Durante la capacitación, los especialistas contarán con herramientas para planificar e implementar acciones formativas, así como con estrategias de acompañamiento pedagógico para mejorar la calidad del servicio educativo EIB en cada contexto.

En la actualidad, existe más de 26 000 instituciones educativas EIB que atienden a más de 1 200 000 estudiantes pertenecientes a uno de los 55 pueblos originarios de nuestro país.

Acciones articuladas del Minedu

El ministro Figueroa señaló que, con estos talleres, el Minedu reafirma su compromiso para fortalecer la educación intercultural bilingüe y la educación rural con la mejora continua de los aprendizajes de los niños y adolescentes del país.

La organización de estos talleres es resultado de la suma de esfuerzos de varias direcciones del Minedu, como la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, la Dirección de Formación Docente en Servicio y la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades.

El programa de trabajo con los especialistas pedagógicos de las DRE y UGEL tiene proyectado el desarrollo de tres talleres presenciales durante el 2026, además de un curso formativo virtual y el reporte de dos visitas de acompañamiento.

La convocatoria se realiza en el marco de la RM N.° 057-2026-MINEDU, que aprueba la norma técnica sobre los Compromisos de Desempeño 2026, y de la RM N.° 519-2018-MINEDU y su modificatoria, que crean el Modelo de Servicio Educativo EIB.