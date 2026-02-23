México en alerta tras espiral de violencia por muerte del narco «El Mencho» Oseguera

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

Un autobús en llamas bloquea una carretera en Tapalpa, Jalisco, tras actos violentos atribuidos al crimen organizado en respuesta a un operativo del Ejército Mexicano contra sus integrantes en la región.

El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región. También se registraron incidentes en el aeropuerto de Guadalajara.

La red de Los Cuinis y la familia Oseguera Cervantes desempeñaron roles clave en el CJNG, con detenciones, extradiciones y procesos judiciales que marcaron la lucha de autoridades mexicanas y estadounidenses contra la organización

Rosalinda y ‘El Mencho’ se conocieron en San Francisco en los años ochenta, iniciando la historia del CJNG. (Jesús A. Aviles/Infobae México)

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

Abatido en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, “El Mencho” fue hasta el fin de sus días un narcotraficante discreto

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, siempre fue hermético con su imagen. (Captura de pantalla)

La imagen pública de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, ha estado marcada por el misterio y la escasez de fotografías donde se le retrate.

Autoridades federales y estatales monitorean la situación antes de restablecer la atención al público

La suspensión de actividades en módulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Nacional Electoral (INE)afecta a miles de ciudadanos en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima tras los hechos violentos derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La Embajada de EEUU en México exhortó a ciudadanos estadounidenses a permanecer en sus hogares ante la actividad delictiva y cierres carreteros en entidades

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad, en la que recomienda a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo ante la serie de operativos, bloqueos carreteros y actos de violencia registrados en amplias zonas del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La recomendación afecta tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en México.

Autoridades reiteraron que se mantienen alertas ante cualquier eventualidad

Tras los recientes sucesos en Jalisco, las autoridades de la Ciudad de México reportaron que no existen afectaciones en la prestación de servicios públicos ni alteraciones en la vida cotidiana. (Jefatura Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la noche de este domingo que todas las instituciones públicas y servicios en general operan con normalidad, luego de los acontecimientos registrados en Tepalpa, Jalisco, durante un operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que provocaron inquietud en diversos sectores de la capital.

Tras los hechos violentos registrados tras la muerte de El Mencho”, el Estado de México reforzó la seguridad en los 125 municipios

Guadalajara, paralizada –

En reacción a la operación militar, presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia en 20 estados del país.

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco (oeste), donde por la noche se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur), entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población en X pidiendo mantenerse «informados y en calma».

«Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas. Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos», explicó a AFP María Medina, empleada de una tienda de conveniencia incendiada por individuos armados en Guadalajara, capital del Jalisco, que recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

Tras un llamado a la ciudadanía a resguardarse, la ciudad quedó paralizada.

Todos los negocios cerraron y los vehículos dejaron de circular. En las calles solo se escuchaban las sirenas de los bomberos que acudían a apagar los fuegos prendidos por presuntos miembros del cártel.

Ocho horas después del operativo militar, muchas carreteras de los alrededores seguían cortadas por hombres armados, comprobó un periodista de AFP.

«Se supone que ya se había acabado la bronca, pero no me imaginaba que iban a estar todavía estos bloqueos. Me sorprendió porque son las 6 de la tarde y lo que sucedió fue a las 10 de la mañana», afirmó Eduardo Pérez, de 26 años, que iba a buscar a su madre a una localidad cercana y lamentó no ver a las fuerzas de seguridad patrullando las carreteras.

Según las autoridades mexicanas, a las 20H00 (02h00 GMT del lunes) casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país había sido desactivado.

– Presión de Trump –

Ante la situación de violencia, se suspendieron tres partidos de fútbol el domingo, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse y aerolíneas de Canadá y Estados Unidos decidieron cancelar decenas de vuelos al país.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau se congratuló por este «gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo». «Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana», escribió en X.

La muerte del «Mencho» ocurre en un contexto de gran presión de Trump para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país y de acusaciones a Sheinbaum no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El cártel del «Mencho» fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.