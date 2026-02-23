López Aliaga y Keiko se acusan de entregar elpoder tras la caída de Jerí y la elección de Balcázar

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE RENOVACIÓN POPULAR Y FUERZA POPULAR se agudizó luego de la censura del presidente interino José Jerí y la posterior designación de José María Balcázar como jefe de Estado transitorio

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se ha transformado en una disputa abierta por el control del electorado de derecha y por la responsabilidad política en el relevo presidencial ocurrido en el Congreso.

La crisis se originó el 17 de febrero, cuando el Parlamento aprobó la censura exprés contra Jerí. Renovación Popular impulsó la moción con vehemencia y López Aliaga celebró la salida como un acto de “responsabilidad histórica”, mientras que Fuerza Popular se opuso hasta el final argumentando que remover al mandatario en pleno proceso electoral generaría mayor inestabilidad. “Protegemos el orden constitucional, no a una persona”, sostuvieron desde la bancada fujimorista.

El quiebre definitivo llegó con la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, presidente interino del Perú. La designación del legislador de Perú Libre desató acusaciones cruzadas dentro de la derecha, con ambos bloques señalándose mutuamente de haber facilitado su llegada al poder mediante votos pactados en el Parlamento.

En este contexto, López Aliaga elevó el tono de la confrontación y afirmó que Vladimiro Montesinos estaría asesorando la campaña de Keiko Fujimori. “Para mí, Montesinos está en la campaña asesorando a esta señora porque a ella tampoco no le da tanto el cerebro”, declaró, al sostener que la estrategia de oponerse a la destitución de Jerí respondería a un diseño político para bloquear el ascenso de un presidente interino de izquierda.

El líder de Renovación Popular también habló de una supuesta “trama pactada” entre sectores del fujimorismo y otras bancadas para controlar el escenario político durante el periodo transitorio, mientras Fuerza Popular mantiene su posición de responsabilizar a López Aliaga por el escenario que permitió la llegada de Balcázar. La confrontación refleja una disputa directa por el voto conservador en un contexto de alta fragmentación electoral.

