La BNP y la UNMSM suscriben convenio para llevar servicios bibliotecarios a comunidades vulnerables

La BNP y la UNMSM suscriben convenio para llevar servicios bibliotecarios a...

Alianza estratégica impulsará la digitalización del patrimonio, la formación especializada y el fortalecimiento de bibliotecas públicas en todo el país.

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) suscribieron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional que consolida una alianza estratégica orientada a fortalecer el acceso a la información, la investigación académica, la preservación del patrimonio bibliográfico y la expansión de servicios bibliotecarios en beneficio de la ciudadanía.

La ceremonia protocolar se realizó en la Sala de Consejos del Edificio Jorge Basadre de la UNMSM y contó con la participación de las máximas autoridades de ambas instituciones.

Este convenio articula al ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas con la universidad más antigua de América, con el objetivo de generar un espacio de cooperación académica y técnica que tendrá impacto directo en la mejora de los servicios culturales y educativos del país.

“El conocimiento es un derecho, no un privilegio. Esta alianza con San Marcos nos permite unir capacidades para que más peruanos, especialmente en comunidades vulnerables, accedan a bibliotecas fortalecidas, contenidos digitalizados y servicios modernos e inclusivos”, destacó el jefe Institucional de la BNP, Juan Yangali.

Impacto real en la ciudadanía

El acuerdo contempla programas de capacitación especializada, proyectos conjuntos de investigación, coediciones académicas, iniciativas de digitalización del patrimonio documental y voluntariado estudiantil orientado a la promoción de la lectura y organización de colecciones.

Uno de los ejes centrales será el fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias en zonas rurales y poblaciones en situación de vulnerabilidad, mediante asistencia técnica, donación de material bibliográfico y acompañamiento profesional.

“Este convenio no se queda en el papel. Se traduce en bibliotecas mejor implementadas, en jóvenes voluntarios apoyando la promoción de lectura, en comunidades campesinas y nativas que podrán acceder a más libros y conocimiento. Ese es el impacto real que buscamos: cerrar brechas desde la cultura”, enfatizó Juan Yangali, titular de la BNP.

Patrimonio que se preserva, futuro que se construye

La alianza también impulsará iniciativas de digitalización y preservación del patrimonio bibliográfico y documental, asegurando su acceso para investigadores, estudiantes y ciudadanía en general.

“Preservar nuestro patrimonio documental es preservar nuestra memoria como país. Digitalizarlo y ponerlo al servicio de la investigación es garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento”, agregó.

Para la comunidad sanmarquina, el convenio abre oportunidades de formación continua, investigación aplicada y participación en proyectos culturales de alcance nacional, fortaleciendo competencias profesionales en gestión bibliotecaria, preservación documental y transformación digital.

Con esta suscripción, la Biblioteca Nacional del Perú reafirma su compromiso de trabajar articuladamente con las principales instituciones académicas del país para democratizar el acceso al libro, al conocimiento y a la cultura, contribuyendo al desarrollo educativo y social del Perú.