INEI recoge información sobre la salud materna-infantil en todo el Perú

Con el objetivo de conocer el estado de salud de las madres y niños menores de cinco años, así como los factores asociados a las enfermedades no transmisibles y transmisibles, y el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ejecuta de manera continua la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES a nivel nacional.

Esta investigación recoge información para el seguimiento, evaluación y formulación de los programas de población y de salud familiar en el país. Así lo informó el jefe del INEI, Gaspar Moran Flores, durante su visita a la ciudad de Tumbes, hasta donde llegó para fortalecer la confianza en la población.

Destacó que los datos obtenidos son clave para proveer indicadores sobre el estado de la salud reproductiva materna e infantil en contextos de desarrollo, fecundidad, mortalidad infantil, violencia, enfermedades transmisibles y no transmisibles.

“Estamos en Tumbes para supervisar el trabajo de campo de la ENDES e informar a la población que los datos obtenidos sirven de herramienta para el diseño de políticas públicas sobre salud familiar, lo que beneficia a todos los peruanos”, refirió la máxima autoridad del INEI.

En esta ciudad norteña, la ENDES visita 1300 viviendas, de las cuales 1150 son urbanas y 150 rural (de una muestra total de 36 760 viviendas a nivel nacional), y el personal a cargo de la encuesta está conformado por supervisoras, entrevistadoras y antropometristas.

Una encuesta permanente que se realiza dentro del hogar

La ENDES es una encuesta permanente que se inicia en enero y concluye en diciembre, realizándose dentro del hogar, debido a que contempla procedimientos específicos como la toma de mediciones antropométricas, mediciones de hemoglobina y pruebas relacionadas con la salud, en mujeres, niños y población de 15 años a más.

Sus resultados se difunden a través de cuatro publicaciones principales, que en conjunto abarcan un amplio conjunto de indicadores estratégicos para el análisis y la formulación de políticas públicas. Estas son: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Informe Principal de la Encuesta, Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles y Desarrollo Infantil Temprano. Sus resultados son utilizados por instituciones nacionales para evaluar programas de salud y por organizaciones internacionales.

Acompañado de una comitiva técnica, el Dr. Gaspar Morán realizó otras actividades en Tumbes, enmarcadas en las acciones institucionales orientadas a la producción y difusión de las estadísticas oficiales.