Ignacio Buse logró el mejor ranking de su carrera y está en la élite del tenis peruano al ubicarse puesto 66

Ignacio Buse logró el mejor ranking de su carrera y está en...

Histórico. Ignacio Buse sigue consolidando su crecimiento en el circuito profesional. Desde hoy lunes, el tenista nacional aparece en el puesto 66 del ranking ATP, alcanzando así la mejor ubicación de su carrera y confirmando el gran momento que atraviesa a sus cortos 21 años.

Dicho ascenso no solo representa un logro personal, sino también un hecho significativo para el tenis peruano. “Nacho” Buse se convierte en el quinto jugador nacional en meterse entre los mejores del ranking mundial, registro reservado para nombres que marcaron época en el deporte blanco peruano.

Esta selecta lista tiene a Jaime Yzaga, quien alcanzó el puesto 18 del mundo, luego Pablo Arraya que llegó al lugar 29, Luis Horna, que se ubicó en el puesto 33, y finalmente Juan Pablo Varillas, que logró escalar hasta la casilla 60 del escalafón ATP.

Con esta nueva hazaña, Buse no solo rompe su propio techo, sino que se proyecta como el principal referente del tenis peruano en la actualidad. Su juventud y progresión sostenida invitan a pensar que aún tiene margen para seguir escalando posiciones y acercarse a las mejores ubicaciones históricas del país.