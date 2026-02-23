Fiorentina venció a Pisa 1-0 y sale de zona del descenso en la Serie «A» del Calcio Italiano

Cerrando la jornada 26 de la Serie “A” del Calcio Italiano, Fiorentina logró ganar por 1-0 ante Pisa y con ello escapó de la zona de descenso, sumando 24 puntos. El único tanto del juego efectuado en Florencia, fue anotado por Moise Kean a los 12′. El rival (Pisa) que estaba en el penúltimo lugar (15 unidades) y solo había podido ganar un solo partido. Con este resultado, los ‘violetas’ salió de la zona de descenso, pero solo por diferencia de goles.

En el otro cotejo efectuado ayer, Bolonia con idéntico marcador de 1-0 , le ganó al Udinese, gracias al tanto de Federico Bernardeschi de penal a los 75’, y este resultado le permite subir al octavo lugar con 36 puntos, mientras que Udinese se quedó en 32 unidades en el undécimo lugar.

Principales Posiciones: Inter de Milán 64; AC Milán 54; Nápoles 50; Roma 50; Juventus 46; Como 45; Atalanta 45; Bolonia 36; Sassuolo 35; Lazio 34; Udinese 32; Parma 32. Próxima Fecha: Parma-Cagliari; Como-Lecce; Verona-Nápoles; Inter-Genoa; Cremonese-AC Milán; Sassuolo-Atalanta; Torino-Lazio; Roma-Juventus; Pisa-Bolonia; Udinese-Fiorentina;