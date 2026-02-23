FAP confirma deceso de las 15 personas que viajaban en helicóptero desaparecido en Chala

FAP confirma deceso de las 15 personas que viajaban en helicóptero desaparecido...

Aeronave fue hallada cerca de la localidad de Chala Viejo, en el distrito de Chala

Toda la tripulación y pasajeros del helicóptero MI-17, que fue declarada desaparecida el domingo 22 de febrero tras haber perdido contacto radial, falleció tras ser hallada esta mañana la citada aeronave en la provincia de Caravelí, región Arequipa, informó la Fuerza Aérea del Perú (FAP)

De acuerdo con el Comunicado Oficial N.° 002-2026, luego de intensas labores de búsqueda, la aeronave fue ubicada en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, distrito de Chala. Personal de rescate confirmó que, debido al profundo impacto, todos los ocupantes perdieron la vida.

Entre las víctimas se encuentran cuatro miembros de la tripulación: el comandante FAP Fernando Huertas Cárcamo, el copiloto capitán FAP Kamia Chapin Anchari, el supervisor de vuelo capitán FAP Paul Rodríguez Navarrete; y el suboficial de segunda FAP Elíner Aguirre Huamán.

Asimismo, fallecieron once pasajeros, entre ellos el coronel FAP Javier Nole Gonzales (50), Luis Rodríguez Romero (49), N. R. R. (17), F. N. R. (15), Elisa Bemal Paredes (49), G. T. B. (14), F. T. B. (14), M. G. M. (14), Zoila Fernández Medina (45), M. G. F. (14) y A. G. F. (03).

La institución castrense precisó que el helicóptero realizaba labores de búsqueda y rescate, además de apoyo ante inundaciones, desbordes y otros fenómenos en Arequipa. También participaba en el entrenamiento del curso de paracaidismo de cadetes FAP.

En el comunicado el Alto Mando de la FPA expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de armas y allegados de las víctimas, y anunció la activación inmediata de la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas exactas del siniestro.

Por último, la Fuerza Aérea del Perú señaló que se suma al duelo nacional por la pérdida de estos peruanos en acto de servicio.