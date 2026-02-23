Comisión de Defensa del Consumidor abordará la problemática del servicio de luz, gas y combustible en Ucayali

Sexta Audiencia Pública Descentralizada de CODECO será el jueves 26 de febrero en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en Pucallpa. Asistirán ministro de Energía y Minas y presidenta de Petroperú.

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, presidida por la congresista Katy Ugarte Mamani, en cumplimiento de su Plan de Trabajo 2025-2026 ha programado la realización de la Sexta Audiencia Pública Descentralizada en la ciudad de Pucallpa, con el objetivo de abordar la problemática del servicio de electricidad, gas y combustible que afecta a los usuarios de la región Ucayali.

La crisis energética en Ucayali se caracteriza por constantes cortes de luz -especialmente en zonas como Purús-, altos precios de combustible y escasez de gas doméstico, pese a ser una región productora de gas natural. Los ciudadanos denuncian que la falta de infraestructura de masificación de gas, las interrupciones no programadas de electricidad, y la dependencia del transporte aéreo y fluvial para el suministro de combustible generan costos elevados y desabastecimiento recurrente, especialmente en zonas rurales y aisladas.

La sesión pública se llevará a cabo el jueves 26 de febrero de 2026, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Jr. Tacna 480, cuarto piso), a la cual han confirmado su asistencia el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz; la presidenta del Directorio de Petroperú, Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares; así como representantes de Osinergmin, Electro Ucayali y el Gobierno Regional de Ucayali.

«La audiencia pública representa una valiosa oportunidad para encontrar soluciones efectivas a una paradoja inaceptable: Ucayali produce gas natural pero sus ciudadanos pagan precios elevados y sufren escasez. No es posible que una región productora de energía no se beneficie de sus propios recursos. Vamos a escuchar a la población y exigir compromisos concretos a las autoridades», señaló Katy Ugarte, quien destacó el compromiso de la comisión con el bienestar de los usuarios de servicios públicos en las regiones.

Esta iniciativa forma parte del trabajo descentralizado que realiza la Comisión de Defensa del Consumidor, llevando las Audiencias Públicas a las regiones permitiendo conocer -de manera directa- las demandas ciudadanas y garantizar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios peruanos.