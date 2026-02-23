CIP Lima beca a ingenieros para capacitaciones en universidades top de China y en gigantes tecnológicos como Alibaba, Huawei y Tencet

Ingenieros colegiados y familiares pueden inscribirse hasta el 25 de febrero para ser parte de la delegación y vivir una experiencia única en los ecosistemas tecnológicos del gigante asiático.

Por primera vez en su historia, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima), dirigido por el Ing. Edwin Chavarri, organiza la Misión Académica, Tecnológica y Empresarial a China, constituyéndose en la cuarta experiencia internacional de la actual gestión, diseñada para fortalecer el capital técnico peruano al más alto nivel.

“La agenda académica contempla capacitaciones en tres universidades de alto prestigio: Peking University, Xi’an Jiaotong–Liverpool University y Shenzhen University, siendo esta última considerada como el Silicon Valley de China. Además, conoceremos las operaciones del Puerto de Shanghái, el mayor centro logístico del mundo, la Feria de Cantón, el mercado de electrónica Huaqiangbei en Shenzhen, considerado el principal hub global de componentes tecnológicos”, detalló el Ing. Edwin Chavarri.

Esta misión, a cargo del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI),”tiene como objetivo comprender los factores estructurales clave que han permitido a China escalar en innovación, productividad industrial y transformación digital en menos de tres décadas”, explicó la Ing. CIP Luz Castañeda, presidenta del IEPI.

La IV Misión Tecnológica a China se realizará del 11 al 21 de abril de 2026 y busca posicionar a los ingenieros peruanos en uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo y generar transferencia de conocimiento aplicable a sectores estratégicos del país.

Becas que impulsan el talento

Como parte de esta iniciativa, tras un Concurso entre los colegiados habilitados el CIP Lima, se otorgó dos becas integrales. La evaluación consideró la formación académica, logros profesionales, liderazgo, compromiso social y capacidad de generar impacto en el desarrollo del país.

Los ganadores del Concurso fueron el Ing. CIP Alexander Figeroa Maldonado, del Capítulo de Ingeniería Electrónica, y la Ing. CIP Iris Domínguez Talavera, del Capítulo de Ingeniería Civil, quienes representarán el esfuerzo, la excelencia y la vocación de superación que caracteriza a la ingeniería peruana.

Inmersión en los gigantes tecnológicos

Uno de los componentes centrales de la misión será la visita técnica a corporaciones líderes como Alibaba, Tencent y Huawei, así como a Jianpei Technology, especializada en inteligencia artificial. La delegación también participará en la Feria de Cantón, uno de los encuentros comerciales más importantes a nivel mundial, donde se articulan tendencias de manufactura, energías renovables y comercio internacional.

Inscripciones abiertas

Los últimos cupos para integrar la delegación están disponibles hasta el 25 de febrero de 2026.

Los participantes recibirán certificación internacional de la Barowsky School of Business de Dominican University of California (EE.UU.), además de la acreditación oficial del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI) del CIP Lima.