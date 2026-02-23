CD Moquegua logró su primer triunfo en el Apertura al vencer a Garcilaso 1-0 con golazo de Ruiz

Con un golazo de Kevin Ruiz en el complemento, CD Moquegua logró su primer triunfo en el Torneo Apertura de la Liga 1, al derrotar a Deportivo Garcilaso del Cusco 1-0, partido que jugó de local en el Estadio “Hugo Sotíl” de Villa El Salvador, aunque para la próxima vez que sea local, podrá hacerlo en el “25 de noviembre” de su ciudad, al estar ya habilitado.

Los 45’ iniciales fueron netamente dominado por Garcilaso, pero no pudo concretarlo en gol, teniendo dos remates en los postes, ante un CD Moquegua que le costaba hilvanar avances con profundidad a la valla de Patrick Zubczuk.

Din embargo, en el complemento, CD Moquegua mejoró su rendimiento, y más aún con el ingreso de Kevin Ruiz, cuya presencia iba a ser decisiva en el desenlace del partido. A los 57’ Ricardo Chipao sirvió un pase a Kevin Ruiz quién de chalaca en la entrada del área, mandó el balón a la red, dejando parado a Patrick Zubczuk. Un golazo que definió el partido. CD Moquegua sumo 3 puntos y Garcilaso se quedó en 5 unidades.