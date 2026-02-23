Benfica apeló la sanción a Prestianni de parte de la UEFA que le impide jugar mañana ante Real Madrid

Gianluca Prestianni finalmente no estará en el Real Madrid-Benfica de Champions League de este miércoles (3.00 p.m.) en el Santiago Bernabéu. La UEFA, de forma provisional, ha sancionado al futbolista del cuadro portugués con un partido por el incidente con Vinicius durante el duelo de ida, disputado la semana pasada en Da Luz

«El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) en relación con un comportamiento discriminatorio», ha transmitido la UEFA.

Según se había podido saber anteriormente, el ente rector estaba muy preocupado por la posible tensión que pudiera haber entre Vinicius Jr y Prestianni durante el saludo previo al encuentro.

BENFICA APELÓ SANCIÓN

El club portugués ha emitido un comunicado tras la decisión de la UEFA que deja al internacional argentino fuera del partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones. Anuncia que va a apelar la sanción de un partido.

Pocos minutos después de que la UEFA haya anunciado la suspensión provisional de Prestianni por un partido, el Benfica ha reaccionado. El club encarnado lamenta quedarse sin el internacional argentino para la visita al Real Madrid en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones.

En una breve nota, el Benfica subraya que el proceso sigue en investigación y que van a recurrir la decisión, “aunque difícilmente los plazos tendrán algún efecto práctico para el partido”.