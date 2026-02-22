UTC de Cajamarca salvó el invicto al empatar con ADT en Tarma 2-2 y es uno de los lideres del Apertura

Con dos goles llegados sobre el final del partido, UTC de Cajamarca rescató un valioso empate de visita ante ADT en Tarma 2-2, lo cual no solamente le permite seguir invicto en este Apertura, sino que también sigue de líder junto a Alanza Lima con 10 puntos. Se jugó en el estadio Unión Tarma y el arbitraje de Michael Espinoza.

Los tarmeños se pusieron arriba en el marcador por 2-0, gracias a los tantos anotaos por Luis Benites a los 30’ de penal y 80’, pero la expulsión de Luís Pérez a los 88’, perjudicó a los “celestes”, aprovechando UTC para lograr el empate con tantos del argentino Bruno Duarte a los 89’ y Michael Rasmussen a los 95’.

En otros partidos jugados ayer, Los Chankas le ganaron a Sport Huancayo 3-1, en emocionante partido efectuado en el Estadio Municipal de Andahuaylas. Los tantos del equipo local fueron de parte del argentino Franco Torres con un “triplete” a los 7’, 63’ de penal y a los 77’, mientras por los huancaínos anotó con un doblete del colombiano Yoerlys Mena a los 33’ de penal y 46’.

Mientras en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, Atlético Grau de Piura fue derrotado por Juan Pablo II de Chongoyape 2-1. Abrió la cuenta el argentino Emiliano Franco a los 32’ para los piuranos, pero en el complemento igualó el uruguayo Martín Alaniz a los 54’ y dio vuelta Jack Durán a los 93’. Fue expulsado en el local Emiliano Franco a los 77’. El árbitro fue Pablo López.