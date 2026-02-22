Pedro Gallese volvió a ser figura en el Deportivo Cali que igualó de visita con Bucaramanga 0-0

Sigue brillando. Actuando con diez futbolistas desde los 33′ de juego, Deportivo Cali rescató un empate en su visita al Atlético Bucaramanga de 0-0, y el arquero peruano Pedro Gallese volvió a dejar su portería en cero en el fútbol colombiano, y siendo una de las figuras del elenco “azucarero”.

Deportivo Cali en sus tres visitas previas no logró sumar punto alguno, y el sábado logró su primer punto, pese a jugar con diez desde los 33’ por expulsión de Fernando Álvarez. El portero peruano Pedro Gallese estuvo muy atento y se mostró imbatible para el 0-0 final.

De momento, Deportivo Cali sumó 11 unidades y se encuentra en zona de grupo de campeonato. Además, en la próxima fecha recibirá al Fortaleza en su estadio de Palmaseca, en cotejo clave por mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones de la Liga Bet Play.

Cabe indicar que Pedro Gallese lleva cuatro porterías invictas en el certamen tras 8 fechas. De momento, el ‘Pulpo’ ha encajado 7 tantos.