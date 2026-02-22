Panamericana Sur: camiones de carga solo podrán circular por carril derecho

Desde la Av. El Derby hasta la altura del Puente Conchán.

La Municipalidad Metropolitana de Lima inicio hoy la marcha blanca del ordenamiento y fiscalización de transporte por la Panamericana Sur, que obliga a los conductores de vehículos de carga pesada a circular únicamente por el carril derecho y el carril contiguo más próximo, quedando prohibida la circulación de estas unidades por el carril izquierdo y el más próximo. Esta disposición se aplicará desde la Av. El Derby hasta la altura del Puente Conchán.Esto se debe a que la carga vehicular ha aumentado tremendamente, ha aumentado casi el doble en comparación con años anteriores. “El año pasado, en una fecha similar, entre 40 000 a 45 000 vehículos transitaban por esta vía. Hoy tenemos 75 000. De esos 75 000 vehículos, el 30% aproximadamente son vehículos de carga pesada”, detalló el gerente general de EMAPE, Edgar Lara Florian.Explicó que gran cantidad de vehículos ha comenzado a generar no solamente un deterioro continuo en las vías, sino también un alto tránsito vehicular en estas vías panamericanas.