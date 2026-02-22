Otro grave accidente en la Vía Expresa de Porky

Mujer fue embestida por motocicleta cuando estaba con su hija. Vecinos reclaman al municipio de Lima por deficiente diseño de la vía.

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco. Una mujer fue embestida violentamente por una motocicleta cuando intentaba cruzar la vía a la altura del cruce con la avenida Surco, frente al colegio mixto Santa Teresita.Según reportes vecinales, la víctima cruzaba la pista junto a su hija cuando el vehículo menor, que circulaba a alta velocidad, la impactó. Tras el accidente, la menor acudió de inmediato en su auxilio mientras llegaban los equipos de emergencia.Pese a la presencia de inspectores de tránsito en la zona, residentes denuncian que los vehículos —especialmente motocicletas— continúan circulando con exceso de velocidad. Por ello, exigen medidas urgentes para reforzar la seguridad vial.Asimismo, vecinos cuestionaron a las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el presunto deficiente diseño de esta vía, a la que califican como un punto crítico de accidentes, especialmente ante la cercanía del inicio del año escolar.